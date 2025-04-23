О происхождении и значении имени "Мила" рассказывает 24 Канал.

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Что означает имя Мила

Нежное имя Мила снова приобретает популярность в Украине, этому способствует кино и музыка. А его происхождение и значение имеет интересную историю.

Прежде всего, это самостоятельное имя, которое есть во многих языках мира. Его латинская транслитерация – Mila.

Но его происхождение имеет несколько версий.

Славянская. Образовано от слова "мил", "милый" и означает "любимая" или "приятная". Поскольку имеем еще имена Людмила, Мелания и Милена. Существует также и мужская форма – Милан. В нашей стране практически не встречается.

Итальянская. Имя может означать "модница". Оно было очень популярным среди итальянской знати в Х веке, а позже приобрело популярность среди народа и вышло за пределы дворцов.

Испанский. В этом языке есть слово "milagro", что означает "чудо".

Арабский. От арабского Джамила, что означает "красота".

Ивритский. Слово на иврите означает "приносящий мир".

Что ж, это не единственное имя происхождение которого имеет столько же версий, еще имеем споры с происхождением имени Света.

Но не все так просто. Это имя может быть ласкательно уменьшительной формой одного из женских имен, которое заканчивается на -мила, -милла. А их немало. Поэтому ваша новая знакомая, которая представилась как Мила, может иметь полное имя:, Эмилия, Эмили, Эмилиана, Алмила, Амила, Амильда, Амилия, Амилина, Амалия, Армила, Армилла, Богумила, Джамила, Камила, Камилия, Камилла, Камалия, Милана, Милена, Милара, Милада, Мелания, Мирослава, Людмила, Радмила, Тамила.



Какое же происхождение имени Мила / Freepik

Если же родители выбрали имя Мила, то после крещения она обычно получает церковное имя Мелания, а им покровительствует преподобная Мелания Римлянка.

А нежно к Миле можно обращаться – Мили, Мими, Миля, Милочка, Милуся, Миля.

Характер у девочки настолько же нежный и милый, как и ее имя. Поэтому пусть девочек с таким именем будет больше.