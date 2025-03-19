Не стоит обвинять в таком мнении, а лучше привести примеры украинской формы имени. 24 Канал рассказывает, какие варианты обращений есть для имени "Света".
Смотрите Как также по-украински нежно назвать Веру, Марину и Ксюшу: варианты вас очаровывают.
Как обращаться к "Свете" на украинском языке
Замечательное, позитивное имя "Світлана" некоторые сокращают как Света. Но здесь чувствуется русскоязычное влияние.
Само происхождение имени имеет несколько версий:
- Имя "Світлана" имеет славянские корни и состоит из двух слов – "свет" и "лан", буквально – "свет земли". Или же, как описание внешности, например "светловолосая", так и характера - "светлая, чистая душа".
- Другая версия "Світлана" – это украинский перевод греческого имени Фотина, что также означает "светлая".
- Еще одна версия – его придумали литераторы в XIX веке, в частности впервые встречается в романе "Светлана и Мстислав" Александра Востокова в 1802 году. А известным стало после публикации баллады "Светлана" Василия Жуковского в 1813 году.
Однако популярным стало в ХХ веке – в 60-70-х годах пик его популярности, а в 1964 году этим именем названо больше всего девочек.
И шуточная песня ТиК "Света": смотрите видео
Подчеркиваем, что в украинском языке имя пишется через "і" – СвІтлана, как – "світло".
Поэтому не стоит пользоваться русским вариантом имени – "СвЕтлана", ведь украинские ласкательные обращения звучат милозвучнее: Світланочка, Світланка, Світа, Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.
А знакомых Светлан с Днем Ангела можно поздравить 26 февраля и 2 апреля.
Обидно, что и с другими именами та же ситуация, как, например, с именем Леша, объяснение к которому писали ранее.
Переходите на весь украинский язык и начинайте с именем!