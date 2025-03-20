Не варто звинувачувати у такій думці, а краще навести приклади української форми імені. 24 Канал розповідає, які варіанти звертань є для імені "Свєта".

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Як прийняти до "Свєти" українською

Чудове, позитивне ім'я Світлана дехто скорочує як Свєта. Але тут відчувається російськомовний вплив.

Саме походження імені має кілька версій:

Ім'я Світлана має слов'янське коріння та складається з двох слів – «світло» і «лан», буквально – «світло землі». Або ж, як опис зовнішності, наприклад "світловолоса", так і характеру - "світла, чиста душа". Інша версія Світлана – це український переклад грецького імені Фотина , що також означає "світла". Ще одна версія – його придумали літератори в ХІХ столітті, зокрема вперше зустрічається в романі «Світлана і Мстислав» Олександра Востокова у 1802 році. А відомим стало після публікації балади "Світлана" Василя Жуковського у 1813 році.

Однак популярним стало у ХХ столітті – у 60-70-х роках пік його популярності, а в 1964 році цим іменем названо найбільше дівчаток.

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Наголошуємо, що в українській мові ім'я пишеться через "і" – СвІтлана, як – світло.

Тому не варто користуватися російським варіантом імені – "СвЕтлана", адже українські пестливі Звернення звучать милозвучніше: Світланочка, Світланка, Світа, Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.

А знайомих Світлан з Днем Ангела можна привітати 26 лютого та 2 квітня .

Прикро, що і з іншими іменами є такі ж випадки, як, наприклад, з іменем Льоша, пояснення до якого писали раніше.