Поэтому не стоит искажать имя "Олексій" по типу Леха, ведь на украинском это имя имеет благородное звучание, рассказывает 24 Канал.

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Как хорошо обращаться к "Олексію"

Имя Леша или Леха – короткая версия от имени "Олексій". Это древнегреческое имя, является одним из древнейших письменно засвидетельствованных греческих имен и переводится как "защитник".

На значительной части территории Украины можем слышать сокращенную версию имени Алеша и Леша, потому что на русском оно звучит "Алексей". А еще от этого варианта появилось и самостоятельное имя – Алик.

Поскольку на украинском оно звучит через "о", поэтому и короткие варианты имени звучат по-другому, а некоторые приобрели самостоятельные варианты впоследствии – Олесь, Олесик, Лесь, Лесик, Олелько, Олешко. Но самой распространенной формой было – Олекса. А отчество звучит – "Олексійович" та "Олексіївна".

Что ж, вы могли слышать и еще один вариант – Алекс, но такое сокращение используют и к Алексею, и к Александру. И оно характерно больше для Западной Европы, как и варианты имени – Алеш, Алексис, Алейжу, Алессио, Элек.

У "Олексія" немало именин в течение года и ближайшее 17 марта.

"Олексій"– то защитник / Freepik

Среди выдающихся украинских деятелей, которые имеют имя Алексей есть:

Олекса Довбуш (1700 – 1745) – украинский разбойник, самый известный опришковский предводитель в Карпатах.

Алексей Петрович Стороженко (1806 – 1874) – украинский писатель, этнограф и драматург.

Алексей Харлампиевич Новаковский (1872 – 1935) - украинский художник и педагог.

Алексей Иванович Тихий (1927 – 1984) – украинский диссидент, правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской хельсинской группы. Выступал в защиту украинского языка.

Алексей Евгеньевич Новиков – украинский спортсмен и силач. Самый сильный человек мира 2020 и самый сильный человек Европы 2021.

Алексей Петрович Толочко (родился 1963) – украинский историк-медиевист, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины.

Алексей Александрович Вирченко (родился 2001) – украинский пловец.

Еще немало мужских имен звучат на русский манер, но не стоит, потому что на украинском они звучат мужественнее. Речь идет о таких, как Владик, Славик или Марик.