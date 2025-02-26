Язык начинается с имен, поэтому не стоит говорить их на русский манер. Тем более, что в украинском языке мужские имена звучат твердо и мужественно. Как же на украинском правильно называть Марика, Славика и Владика, рассказывает 24 Канал.

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Почему не стоит говорить Владик, Марик и Славик

Совершенствуя свой украинский, стоит начать с имен – с правильного характерного звучания. Немало сокращенных мужских имен у нас звучат как русские. Обратим внимание – для украинского языка не свойственно звучание имен через "і" – "ВладІк"," СлавІк", "МарІк" – это калька с русского. На украинском они звучат твердо, или по-другому.

Имя Владислав имеет происхождение из славянских времен и означает "обладать славой". Оно распространено во многих Восточноевропейских странах, где приобрело свое звучание. В Украине оно пишется через "ы" – "ВладИслав", а соответственно сокращенные формы – Владик, Влад, Владиславчик. А формы – Владюша или Владиславушка – русская калька.

Интересная история с именем Славик. Такой короткий вариант может быть у ряда имен славянского происхождения – чаще всего Вячеслав, но так могут называть и Владислава, и Ярослава, и Мирослава, и Ростислава, и Радислава и еще несколько имен в которых есть частица "-слав". Уменьшительная форма имени на украинском – Славко или Слава.

В чешском языке оно приобрело форму фамилии – Ян Славик – чешский историк и публицист.

Интересно, что у имен с частицей "-слав" есть женские версии – Владислава, Вячеслава, Мирослава, Радислава. Но их короткие версии имеют другую форму.

На украинском имена звучат мужественно / Freepik

Это искаженное звучание приобрело и имя Марк. Существует несколько версий происхождения – то ли от латинского слова мarcus "молоток", или от римского бога войны Марса. Однако это о силе, мужество и воинственность в одном лице.

У восточных славян имя "Марко" стало известным благодаря святому Маркею и другим историческим фигурам. Оно сохранило свою популярность в Хорватии, Сербии, Болгарии. Святой Марк является покровителем Венеции.

Это имя очень популярно в мире и имеет свое звучание в каждой стране.

Марк – это употребляемая форма в английском и других европейских языках.

Марко – чаще встречается в славянских и итальянских языках.

Для Украины самый характерный вариант – Марко, хотя допустимо и Марк. А нежно носителя имени можно назвать – Марчик, Маркусик, Маркуся. В последнее время это имя очень популярно, и носителей становится все больше. Такое же происхождение и значение имеет другая форма имени популярная в Украине – Маркиян.

Изучайте и совершенствуйте свой украинский – и начните с имен! Мужественного звучания на украинском!