Многие родители стремятся записать имя своего ребенка таким образом, чтобы оно выглядело "по-русски", потому что так больше нравится звучание. Почему это является ошибкой и как писать имена, рассказывает 24 Канал.

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Что не так с именами Никита, Кирилл и Даниил

Многие имена в Украине имеют греческое или еврейское происхождение и адаптированы к нашему фонетическому звучанию. Однако не все его учитывают при назывании своих детей.

Последствия русификации до сих пор имеют свой след, в том числе и в именах. Имена-извращения на русский манер имеют популярность до сих пор. И работники ЗАГСа не имеют право отказать родителям, даже, если это противоречит украинскому правописанию. Поэтому у нас есть имена Никита, Кирилл и Даниил.

Конечно, с языковой точки зрения, записывание имен в русском фонетическом звучании является неправильным. Ведь существуют устоявшиеся языковые нормы, в том числе и по написанию имен. Но сейчас в ЗАГСах все записывают по желанию родителей.

– считает кандидат филологических наук, доцент Житомирского государственного университета имени Франко Алла Приймак.

Но в украинском языке эти имена должны звучать по-другому, выясним как.

Имя Никита довольно популярное в последние несколько лет. Оно греческого происхождения и в переводе означает "победитель". В IV веке нашей эры это имя приобрело популярность благодаря святому Никитасу Готу – христианскому святому, почитаемому в Православной церкви. Его культ способствовал распространению имени в славянских странах со временем имя стало популярным в Восточной Европе.

Однако, по украинскому фонетическому, звучанию оно приобрело современную форму – Микита. Ласково можно обращаться как Микитка, Микитко, Микиточка, Микитонько, Микитусик. А отчество – "Микитович" и "Микитівна".

Похожая ситуация с именем Кирилл. Но в украинском правописании оно звучит как Кирило. Оно греческого происхождения и означает "кириос" – "господин" или "владыка". Однако для некоторых родителей этот вариант звучит грубо, поэтому его записывают "на русский манер". Хотя ласковых обращений много: Кирилко, Кирилонька, Кирилочко, Кирилик, Кирилец, Кирильцьо, Кир, Кирко, Кирик, Кирусь. Отчество от этого имени – "Кирилович" и "Кирилівна".

С именем Даниил еще более интересная ситуация. Это имя библейского происхождения и популярно во всем мире. Происходит с иврита דָּנִיֵּאל, – Даниэль, "Бог мой судья". А в нашей стране можем встретить несколько вариантов написания – Даниїл, Данііл, Даніель, Даніл, Даніла, Данило. Поэтому лучше переспросите, какое "правильное" имя у мужчины с именем Даня.

Украинская правильная форма звучит как Данило. Уменьшительные формы имени: Данилко, Данилонько, Данилочко, Даня, Данько, Данцьо, Данусик. А отчество будет звучать как "Данилівна" и "Данилович".

Украинские варианты написания имен больше популярны на западе страны, когда в центре и на юге больше встречаем русские варианты.

Если вам кажется, что имена Микита, Данило и Кирило звучат грубо, то оцените это как – твердо, мужественно и сильно! К украинским вариантам тоже есть множество ласкательных вариантов, как обратиться к маленьким носителям имени.

Кроме того, учтите, что ваш ребенок столкнется с ситуацией, когда его каждый раз будут переспрашивать имя, писать по украинскому образцу, а это не будет соответствовать документам. Будут случаи каждый раз неверного записанного имени или выданного документа.

Могут возникнуть противоречия относительно того, какое будет отчество их дети – Никитович или Микитович. Да и собственно сочетание – "Ольга Нікітовна чи Нікітівна", "Олександр Кірілович", "Назар Данілович" – звучит как суржик.