Чимало батьків прагнуть записати ім'я своєї дитини таким чином, щоб воно виглядало "по-російськи", бо так більше подобається звучання. Чому це є помилкою та як писати імена, розповідає 24 Канал.

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Що не так з іменами Нікіта, Кіріл та Даніїл

Багато імен в Україні мають грецьке чи єврейське походження і адаптовані до нашого фонетичного звучання. Однак не усі його враховують при називанні своїх дітей.

Наслідки русифікації і досі мають свій слід, зокрема і в іменах. Імена-покручі на російський штиб мають популярність і досі. І працівники РАЦСу не мають право відмовити батькам, навіть, якщо це суперечить українському правопису. Тому у нас є імена Нікіта, Кіріл та Даніїл.

Звісно, з мовної точки зору, записування імен у російському фонетичному звучанні є неправильним. Адже існують усталені мовні норми, зокрема й щодо написання імен. Але нині в РАЦСах усе записують за бажанням батьків.

– вважає кандидат філологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Франка Алла Приймак.

Але в українській мові ці імена мають звучати по-іншому, з'ясуймо як.

Ім'я Нікіта досить популярне останні декілька років. Воно грецького походження й у перекладі означає "переможець". У IV столітті нашої ери це ім’я здобуло популярність завдяки святому Нікітасу Готу – християнському святому, шанованому в Православній церкві. Його культ сприяв поширенню імені в слов’янських країнах з часом ім’я стало популярним у Східній Європі.

Однак, за українським фонетичним, звучанням воно набуло сучасної форми – Микита. Пестливо можна звертатися як Микитка, Микитко, Микиточка, Микитонько, Микитусик. А по батькові – Микитович і Микитівна.

Схожа ситуація з іменем Кіріл. Але в українському правописі воно звучить як Кирило. Воно грецького походження та означає "кіріос" – "пан" або "владика". Проте для деяких батьків цей варіант звучить грубо, тому його записують "на російський манер". Хоча лагідних звертань багато: Кирилко, Кирилонько, Кирилочко, Кирилик, Кирилець, Кирильцьо, Кир, Кирко, Кирик, Кирусь. По батькові від цього імені – Кирилович і Кирилівна.

З іменем Даніїл ще цікавіша ситуація. Це ім'я біблійного походження і популярне в усьому світі. Походить з івриту דָּנִיֵּאל, – Даніель, "Бог мій суддя". А в нашій країні можемо зустріти кілька варіантів написання – Даниїл, Данііл, Даніель, Даніл, Даніла, Данило. Тому краще перепитайте, яке "правильне" ім'я у чоловіка з іменем Даня.

Українська правильна форма звучить як Данило. Зменшувальні форми імені: Данилко, Данилонько, Данилочко, Даня, Данько, Данцьо, Данусик. А по батькові звучатиме як Данилівна і Данилович.

Українські варіанти написання імен більше популярні на заході країни, коли в центрі й на півдні більше зустрічаємо російські варіанти.

Якщо вам здається, що імена Микита, Данило та Кирило звучать грубо, то оцініть це як – твердо, мужньо і сильно! До українських варіантів теж є безліч пестливих варіантів, як звернутись до маленьких носіїв імені.

Крім того, зважте, що ваша дитина зіткнеться з ситуацією, коли її щоразу будуть перепитувати ім'я, писати за українським зразком, а це не буде відповідати документам. Траплятимуться випадки щоразу невірного записаного імені чи виданого документу.

Можуть виникнути суперечності стосовно того, як будуть по батькові їх діти – Нікітович чи Микитович. Та й власне поєднання – Ольга Нікітовна чи Нікітівна, Олександр Кірілович, Назар Данілович – звучить як суржик.