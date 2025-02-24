Как видоизменилось греческое имя "Елени" и существуют ли украинские имена Лена и Алена рассказывает 24 Канал.

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Почему именно "Олена"

Украинский вариант женского имени, происходящего от греческого имени "Елены" (Ἑλένη (Helénē)), что означает – светоч, факел, звучит как "Олена". В украинский язык оно попало через староцерковнославянское посредничество и трансформировалось.

Для восточнославянских языков характерна замена изначально "е" на "о", так типичнее для произношения и артикуляции. Поскольку украинский язык четкий и твердый наш вариант звучит как Олена, а ласкательно:

Оленка,

Оленочка,

Оленочка,

Оленуся,

Леля,

Лена,

Лина,

Ляля.

Но вариант Лена, мы говорим не через "є".

Варианты звучания "Єлена", "Лена" и "Алена" типичные для русского языка. В русской традиции появление имени Алена, очевидно произошло под влиянием простонародного произношения и традиции аканья, что дальше способствовало изменению правописания Елены на Алену. Впоследствии – Алена стало и самостоятельным именем. Но ошибочно называть имя "Алена" народным украинским, поскольку оно не имеет собственно украинских признаков.

Но в советское время, особенно в 80-е годы, такой вариант уже позволяли записывать и оно перекочевало и в независимую Украину.

Однако, чаще придерживались украинского правописания – писали Олена в украинском варианте, Єлена – в русском. А дома девочку называли как хотели – кто-то Леночка, а кто-то Аленка.

И до сих пор взрослым Ленам сложно и непривычно слышать обращение – Елена, только как официальное, с приставкой отчество.

Считается, что именно от имени "Елены" пошли имена Элина, Эвелина, Илона, Элин, Ялена, Илена – их можем встретить у разных славянских народов.

Популярность имени "Олена" падает. Хотя в Украине около 1000000 носителей этого имени – это почти 7%. Наибольшей популярностью оно пользовалось в период с 1961 года по 1986 год. А в 1971 году названо больше всего девочек с именем "Олена".

Популярность имени Олена в областях / данные портала @namely.com.ua

Поинтересуйтесь, как называют вашу знакомую Олену родственники и друзья.