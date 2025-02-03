Языковед Александр Авраменко объясняет, почему форма "пару минут" является ошибочной, пишет 24 Канал.

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Почему не "пару минут"

Хотя выражение "пару минут" прочно закрепилось в разговорной речи, использование слова "пара" в контексте времени является распространенной ошибкой.

Когда мы говорим о времени, то имеем в виду именно неопределенное количество минут, а не конкретно две, поэтому стоит использовать слово "кілька" или "декілька".

Зачекай кілька хвилин , будь ласка.

, будь ласка. Я зателефоную тобі через кілька хвилин .

. Це займе всього декілька хвилин.

Слова "кілька" и "декілька" используют для обозначения небольшого количества – от 1 до 3. Если же вы опоздаете на 30 минут и более, то лучше скажите – "буду через полчаса".

Слово "пара" в украинском языке омоним и обозначает следующие вещи:

Пара – занятия для студентов в университете; Пара – два однородных предмета, что используются вместе или являются комплектом (пара носков, пара сережек, пара обуви). Пара – как мужчина и женщина, которые вместе, супруги. Пара – тандем людей, которые работают над чем-то вместе (пара танцоров). Пара – вода в газообразном состоянии.

Пара из горячего чайника /Freepik

А еще есть фразеологизмы со словом "пара":

На всех парах / На полных парах мчаться или ехать – очень быстро ехать, спешить.

Добавить пары – ускориться.

Ни пары с уст – молчать, ничего не говорить.

Используйте слова правильно! Уважайте свой язык!