Языковед Александр Авраменко объясняет, почему форма "пару минут" является ошибочной, пишет 24 Канал.
Смотрите также Точно не "без десяти семь": как правильно на украинском называть время
Почему не "пару минут"
Хотя выражение "пару минут" прочно закрепилось в разговорной речи, использование слова "пара" в контексте времени является распространенной ошибкой.
Когда мы говорим о времени, то имеем в виду именно неопределенное количество минут, а не конкретно две, поэтому стоит использовать слово "кілька" или "декілька".
- Зачекай кілька хвилин, будь ласка.
- Я зателефоную тобі через кілька хвилин.
- Це займе всього декілька хвилин.
Слова "кілька" и "декілька" используют для обозначения небольшого количества – от 1 до 3. Если же вы опоздаете на 30 минут и более, то лучше скажите – "буду через полчаса".
Слово "пара" в украинском языке омоним и обозначает следующие вещи:
- Пара – занятия для студентов в университете;
- Пара – два однородных предмета, что используются вместе или являются комплектом (пара носков, пара сережек, пара обуви).
- Пара – как мужчина и женщина, которые вместе, супруги.
- Пара – тандем людей, которые работают над чем-то вместе (пара танцоров).
- Пара – вода в газообразном состоянии.
Пара из горячего чайника /Freepik
А еще есть фразеологизмы со словом "пара":
На всех парах / На полных парах мчаться или ехать – очень быстро ехать, спешить.
Добавить пары – ускориться.
Ни пары с уст – молчать, ничего не говорить.
Используйте слова правильно! Уважайте свой язык!