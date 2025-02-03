Мовознавець Олександр Авраменко пояснює, чому форма "пару хвилин" є помилковою, пише 24 Канал.

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Чому не "пару хвилин"

Хоча вираз "за пару хвилин" міцно закріпився в розмовній мові, використання слова "пара" в контексті часу є поширеною помилкою.

Коли ми говоримо про час, то маємо на увазі саме невизначену кількість хвилин, а не конкретно дві, тому варто використати слово "кілька" або "декілька".

Зачекай кілька хвилин , будь ласка.

, будь ласка. Я зателефоную тобі через кілька хвилин .

. Це займе всього декілька хвилин.

Слова "кілька" та "декілька" використовують для в позначення невеликої кількості – від 1 до 3. Якщо ж ви запізнитеся на 30 хвилин та більше, то краще скажіть – "буду за пів години".

Слово "пара" в українській мові омонім і позначає наступні речі:

Пара – заняття для студентів в університеті; Пара – два однорідних предмети, що використовуються разом чи є комплектом (пара шкарпеток, пара сережок, пара взуття). Пара – як чоловік і жінка, які разом, подружжя. Пара – тандем людей, які працюють над чимось разом (пара танцюристів). Пара – вода у газоподібному стані.

Пара з гарячого чайника /Freepik

А ще маємо фразеологізми зі словом "пара":

На всіх парах / На повних парах мчати чи їхати – дуже швидко їхати, поспішати.

Додати пари – пришвидшитися.

Ні пари з вуст – мовчати, нічого не говорити.

Використовуйте слова правильно! Шануйте свою мову!