Говорити про час українською правильно важливо. А які тонкощі слід знати, щоб називати час, пише 24 Канал.

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Про години та хвилини українською

Українською одиниці вимірювання часу називаються:

  • година – год
  • хвилина – хв
  • секунда – с

А при написанні скорочення – крапочка в кінці не ставиться. А години з хвилинами завжди пишуться через дві крапки ( : ) – 11:07.

Як же правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".

Для цього використовуємо прийменники:

  • по / на – до 30 хвилин;
  • за / доз 31 хвилини.

Як говорити про час правильно / Всеосвіта

Тож, нормативними формами буде:

11:07

  • одинадцята година сім хвилин
  • сім хвилин по одинадцятій
  • cім хвилин на дванадцяту.

11:42

  • одинадцята сорок дві
  • за вісімнадцять хвилин дванадцята
  • вісімнадцять хвилин до дванадцятої.

Що треба знати про позначення часу: дивіться відео

Раз і назавжди відмовтеся від вживання форм:

  • в вісім годин – о восьмій годині;
  • п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
  • пів сьомого – пів на сьому;
  • п’ять тридцять – п'ята тридцять;
  • без десяти сім – за десять сьома.

Говоріть українською правильно!