Говорить о времени на украинском правильно важно. А какие тонкости следует знать, чтобы называть время, пишет 24 Канал.

Смотрите также Четверть по 12 – который это час и как сказать точное время собеседнику

О часах и минутах на украинском языке

На украинском единицы измерения времени называются:

  • година – год
  • хвилина – хв
  • секунда – с

А при написании сокращения – точка в конце не ставится. А часы с минутами всегда пишутся через две точки ( : ) – 11:07.

Как же правильно ответить, когда вас спросили "Котра година?".

Для этого используем предлоги:

  • по / на – до 30 минут;
  • за / дос 31 минуты.

Как говорить о времени правильно / Всеосвіта

Итак, нормативными формами будет:

11:07

  • одинадцята година сім хвилин
  • сім хвилин по одинадцятій
  • cім хвилин на дванадцяту.

11:42

  • одинадцята сорок дві
  • за вісімнадцять хвилин дванадцята
  • вісімнадцять хвилин до дванадцятої.

Что надо знать об обозначении времени: смотрите видео

Раз и навсегда откажитесь от употребления форм:

  • в вісім годин – о восьмій годині;
  • п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
  • пів сьомого – пів на сьому;
  • п’ять тридцять – п'ята тридцять;
  • без десяти сім – за десять сьома.

Говорите на украинском правильно!