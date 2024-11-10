Но на такой вопрос вы можете получить ответ "Зеленая", а не "Десятая". Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить языковые ошибки и не употреблять суржик.

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Как говорить о времени на украинском правильно

У восемьдесят седьмой подборке расскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять для обозначения времени. Также уточним, как не стоит говорить, когда спрашиваете о времени, и как правильно говорить о времени в целом.

В частности, советуем не употреблять такие суржиковые слова и предлагаем их заменить правильными аналогами:

время – час;

час – година;

часи – годинник;

яка година – котра година;

"Година – не зелена і не синя, а четверта", к примеру.

скільки годин – котра година;

десять часов – десята година;

десять годин – десята година;

дві години – друга година;

Поэтому, если вы хотите спросить: "Скільки годин?" – спросите: "Котра година". И в ответ должно прозвучать не "Десять чи дев'ять", а "Десята чи дев'ята".

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Обратите внимание! Часы в украинском языке – женского рода и является порядковым числительным, который отвечает на вопрос "Котра?". То есть о 02:00 говорим не "дві години", а "друга година". А минуты и секунды – уже количественным, отвечающим на вопрос "Скільки?". Двадцать минут, пять секунд, напоминают языковеды.

Как рассказать о точном времени

без двадцяти десята – за двадцять десята;

Интересно! Без – один из тех предлогов, которые мы не употребляем, когда говорим о времени на украинском.

11:25 – одинадцята година двадцять п'ять хвилин;

Кстати, существительные "година" и "хвилина" часто упускают: десята (година) п'ятнадцать (хвилин).

16.30 – пів (опів) на п’яту (сімнадцяту);

12:20

дванадцята година двадцять хвилин;

двадцять хвилин по дванадцятій;

двадцять хвилин на першу;

20:45

двадцята година сорок п'ять хвилин;

п'ятнадцять хвилин до дев'ятої (двадцять першої);

чверть до дев'ятої (двадцять першої);

за п'ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша) за чверть дев'ята.



Как говорить о времени на украинском / Depositphotos

Как рассказать о неточном времени

Если речь идет не о точном времени, то употребляют предлог на: приду на "п'яту годину " (точное время: приду "о п’ятій годині").

Дробные числительные время передают соответствующей дробью с предлогом "по" или "на" до половины часа (менее 30 минут): двадцять [хвилин] по другій [годині], чверть по другій; чверть на третю, двадцять на третю;

с предлогом до или на, без предлога, когда будет половина часа (около 30 минут): пів до сьомої, пів сьомої, пів на сьому;

с предлогом до или за, когда перешло уже за половину часа (более 30 минут): за чверть сьома, чверть до сьомої; за десять сьома, десять до другої.

Интересно! Если рассказываете о начале какого-то события, говорите так: стартует о 16:00. При этом 11:00 потребует возле себя предлога "об".