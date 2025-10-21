Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" на фоне "лимонной лихорадки" расскажет, как без ошибок называть фрукты на украинском. Также напомним правильные названия ягод на родном языке.

Читайте Гербата, бомбоны и варьяты: как колоритно описать "лимонную лихорадку" на львовском диалекте

Как правильно называть фрукты и ягоды на украинском?

У сто тринадцатой подборке уточним, какие ошибки вы можете делать в написании слов на вышеупомянутую тему, а также – какие суржиковые слова могли "прокрасться" в вашу речь. И, конечно же, подскажем правильные варианты названий на украинском языке.

Лемон, лімон – лимон;

Для начала уточним, если вы вдруг засомневались, как писать правильно: лимон или лемон. Правильно – лИмон. Это на английском лимон – lemon.

Если вспомнить "правило девятки" относительно иноязычных слов, то после "л" должна была бы быть не буква "и". Но слова, усвоенные нашим языком давно, как лимон, являются исключениями.

К этому слову можно еще подобрать интересный синоним, как заметили в Институте языкознания, – цитрина. К примеру, во Львове вам могут предложить гербату с цитриной – то есть чай с лимоном.

Интересно! Фрукты украинцы еще предлагают называть садовиной.

Также запомните другие правильные названия фруктов и ягод:

яблоко – яблуко;

сліва – слива;

арбуз – кавун;

клубніка – полуниця;

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

К слову, черники еще называют афинами, если любите диалектизмы.

Песня FIЇNKA про афины: видео

крижовник – аґрус;

земляніка – суниця;

брусніка – брусниця;

клюква – журавлина;

голубіка – лохина;

маліна – малина;

вішня – вишня.

Мы также рассказывали, какие колоритные фразы из украинской брани выучили украинцы во время вызова с поиском лимонов.