Его суть – в сборе лимонов в мобильном приложении банка и участие в розыгрыше ценных призов. Среди призов, в частности, – миллион гривен и BMW, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Лемон или лимон: как правильно на украинском

В чем суть вызова?

Розыгрыш запустили в приложении Monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов. Участникам вызова предлагают найти 10, 50 или 51 лимон. Тот, кто соберет 10 лимонов, имеет шанс получить iPhone 17. Для детских карточек дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.

Тот, кто соберет аж 50 лимонов, – борется за 1 000 000 гривен Если найти 51 лимон – получите BMW 3.

Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж.

Смотрите также "Главное – не взять кредит": сеть взорвалась мемами после розыгрыша с лимонами от Monobank

Как вызов напомнил об интересном украинском ругательстве?

"Лимонная лихорадка", которой так увлеклись украинцы, даже вызвала технические неполадки в мобильном приложении. Чтобы отправиться "на поиск" лимонов, зайти в приложение пользователям удавалось далеко не с первого раза.

Однако, что интересно, банк решил и здесь покреативить и каждый раз "извинялся" интересными фразами. Так, украинцы имели дополнительный шанс вспомнить или выучить вкусные выражения украинской ругани.

Предлагаем вам ознакомиться с этими колоритными выражениями.

Вкусная украинская ругань для искателей лимонов в Monobank: скриншоты

Соучредитель Monobank Олег Гороховский при этом рассказал, как продолжается "охота на лимоны" и удалось ли кому-то найти загадочный 51-й лимон.