Что в украинском языке означает слово "носки", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Ольги Багний.

"Шкарпетки" или "носки" – как правильно говорить?

Украинский язык имеет собственные удельные слова, но в быту часто встречаются заимствования или кальки из других языков. Один из самых распространенных вопросов – стоит ли говорить "носки", или все же – "шкарпетки"?

Что такое "носки?"

Словари дают следующее определение для этого предмета: изделие, которым укрывают нижнюю часть ноги, включая щиколотку и часть икры.

Чтобы объяснить, следует обратиться к происхождению слов. Слово "шкарпетки", а именно его фиксируют украинские словари, заимствовано из итальянского языка (возможно, через польское посредничество) – scarpetta "ботиночек" (от итальянского scarpa "ботинок"). А оно, в свою очередь, считается производным от немецкого *skarapa – "склон".

А вот слова "носок", для обозначения этого предмета нет. Но, как отмечает Ольга Багний – "носок" есть в украинском языке, но в другом значении – как передняя, в основном узкая, часть многих предметов.

Каждый носок имеет – носок. Носок – это передняя часть носка. Так же "носок" есть у вашей обуви,

– заметила госпожа Ольга.

"Шкарпетки" – слово, которое соответствует нормам литературного языка, а "носки" – калька из русского языка. В словарях украинского языка оно фиксируется как суржик, а не нормативное.

В диалектах можно встретить и другие варианты: "шкарпетя" и "шкарпетики". А плетеные шерстяные носки называются – капчурИ.

Итак, если хотим сохранять чистоту и аутентичность украинского языка, выбираем – "шкарпетки".