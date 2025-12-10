Що в українській мові означає слово "носки", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Ольги Багній.

"Шкарпетки" чи "носки" – як правильно казати?

Українська мова має власні питомі слова, але в побуті часто трапляються запозичення чи кальки з інших мов. Одне з найпоширеніших питань – чи варто казати "носки", чи все ж таки – "шкарпетки"?

Що таке "шкарпетки?"

Словники дають наступне визначення для цього предмета: виріб, яким укривають нижню частину ноги, включаючи щиколотку та частину литки.

Щоб пояснити, слід звернутися до походження слів. Слово "шкарпетка", а саме його фіксують українські словники, запозичене з італійської мови (можливо, через польське посередництво) – scarpetta "черевичок" (від італійського scarpa "черевик"). А воно, своєю чергою, вважається похідним з німецького *skarapa – "схил".

А от слова "носок", для позначення цього предмета немає. Але, як зазначає Ольга Багній – "носок" є в українській мові, але в іншому значенні – як передня, здебільшого звужена частина багатьох предметів.

Кожна шкарпетка має – носок. Носок – це передня частина шкарпетки. Так само "носок" є у вашого взуття,

– зауважила пані Ольга.

Шкарпетки – слово, яке відповідає нормам літературної мови, а "носки" – калька з російської мови. У словниках української мови воно фіксується як суржик, а не нормативне.

Чому правильно "шкарпетки": дивіться відео

У діалектах можна зустріти й інші варіанти: "шкарпетя" і "шкарпетики". А плетені вовняні шкарпетки називаються – капчурІ.

Отже, якщо хочемо зберігати чистоту й автентичність української мови, обираймо – "шкарпетки".