Однак мовного сміття треба позбуватися. І у цьому допомагає Освіта 24.

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Як сказати українською "носки"

Цього разу радимо забути слово "носки". Адже в Україні так парний тканинний предмет одягу, призначений для ніг, називати не варто. Українці носять шкарпетки.

Що цікаво, українські словники подають ще одне значення слова "шкарпетки" – "шерсть, що покриває нижню частину ніг (лап) тварини і кольором відрізняється від масті цієї тварини. Однак воно є рідковживаним.

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Які синоніми мають "шкарпетки"

У словниках синонімів ви також можете знайти цікаві синоніми до слова "шкарпетки". Зокрема, такі:

капчурі (плетені);

короткі панчохи;

панчішки.

Раніше ми також детально розповідали у нашій антисуржиковій добірці про те, як правильно українською називати зимовий одяг.