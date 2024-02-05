При цьому дбати взимку варто не лише про тіло, а й про мову. І Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською говорити про зимовий одяг

У шістдесят першій добірці розповімо вам, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба.

Зокрема, підкажемо, які суржикові слова ви можете вживати, називаючи ті чи інші речі. Та розповімо, якими правильними українськими відповідниками їх замінити.

Для початку запам'ятайте: одяг ви носите не зимній, а зимовий.

Варежки – рукавиці (з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців);

– рукавиці (з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців); перчатки – рукавиці та рукавички;

Зауважимо, що рукавиці та рукавички не є цілком тотожними поняттями. Рукавиці мають лише одне відділення для великого пальця. Рукавички натомість – п'ять отворів для кожного пальця руки. А от боксерськими можуть бути як рукавиці, так і рукавички – залежно від розміру.

носки – шкарпетки;

– шкарпетки; сапоги – чоботи;

– чоботи; світер – светр; сведр (діал.);

– светр; сведр (діал.); ушанка – вушанка – зимова шапка з вухами;

Українські словники фіксують такі назви як "ушанка" та "вушанка" як синоніми на позначення зимової шапки з вухами, яка була свого часу популярним головним убором у країнах пострадянського простору.

Все ж зауважимо: мовознавиця, кандидат філологічних наук Ніна Яценко зазначає, що можна використовувати такі слова як "вушанка" та "шапка-вушанка". При цьому уточнює, що в українській мові зустрічається і лексема "ушанка", але як народнорозмовна.

Цікаво! Українською вушанкою також називають породу курей.

мех – хутро;

– хутро; дубльонка – дублянка (розмовне), кожух;

– дублянка (розмовне), кожух; кожанка – шкіряна куртка;

Що цікаво! В українській мові ви можете знайти слово "кожанка", яке матиме значення "шкірянка", але воно є діалектним.

юбка – спідниця;

– спідниця; ботінки – черевики.

Зауважимо, що у Словнику української мови можна знайти слово "ботинки", але воно є розмовним і вживається рідко.

Тож любіть українську мову та не припускайтеся помилок!