При этом заботиться зимой стоит не только о теле, но и о языке. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.
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Как правильно на украинском говорить о зимней одежде
У шестьдесят первой подборке расскажем вам, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.
В частности, подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять, называя те или иные вещи. И расскажем, какими правильными украинскими соответствиями их заменить.
Для начала запомните: одежду вы носите не зимнюю, а "зимову".
- Варежки – "рукавиці" (с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев);
- перчатки – "рукавиці" и "рукавички";
Заметим, что "рукавиці" и "рукавички" не являются полностью тождественными понятиями. "Рукавиці" имеют только одно отделение для большого пальца. "Рукавички" же – пять отверстий для каждого пальца руки. А вот боксерскими могут быть как "рукавиці", так и "рекавички" – в зависимости от размера.
- носки – шкарпетки;
- сапоги – чоботи;
- свитер – светр; сведр (диал.);
- ушанка – вушанка – зимняя шапка с ушами;
Украинские словари фиксируют такие названия как "ушанка" и "вушанка" как синонимы для обозначения зимней шапки с ушами, которая была в свое время популярным головным убором в странах постсоветского пространства.
Все же заметим: языковед, кандидат филологических наук Нина Яценко отмечает, что можно использовать такие слова как "вушанка" и "шапка-вушанка". При этом уточняет, что в украинском языке встречается и лексема "ушанка", но как народноразговорная.
- мех – хутро;
- дубленка – дублянка (разговорное), кожух;
- кожанка – шкіряна куртка;
- юбка – спідниця;
- ботинки – черевики.
Заметим, что в Словаре украинского языка можно найти слово "ботинки", но оно является разговорным и употребляется редко.