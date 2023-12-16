Поэтому неудивительно, что многие земляки болеет именно в это время года. Причем украинцы не всегда правильно называют тот или иной диагноз на украинском. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет не допускать распространенных ошибок.

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Как правильно по-украински говорить о простуде и лечении

Так что в пятьдесят четвертой подборке расскажем вам, какие языковые ошибки вы можете допускать, когда рассказываете о том, что заболели, а также о своих симптомах. При этом сосредоточим внимание на часто употребляемых суржиковых словах и приведем примеры правильных украинских. Также вспомним слова, которые ошибочно ставят в один ряд с "языковым мусором".

простуда, застуда;

простудитися, застудитися;

насмарк – нежить;

Так, зимой вы можете простудиться (укр. постудитися чи застудитися), поэтому говорите, что в таком случае у вас – простуда (укр. простуда чи застуда) и насморк (укр. нежить).

дрижати від холода – дрижати, тремтіти від холоду;

лихорадка, гарячка – лихоманка (розм.);

знобить, морозить;

Вас также может морозить или знобить (укр. морозити чи знобити), вы будете дрожать (укр. дрижати чи тремтіти) от холода, ведь у вас – (укр.) лихоманка, гарячка, лихорадка.

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лікарство (розм.) – ліки;

жарознизуючі – протигарячкові;

сильна біль – сильний біль;

В таком случае врач вам посоветует пить противолихорадочное лекарство (укр. протигарячкові ліки, лікарство), в частности, если вы чувствуете сильную боль в теле (укр. сильний біль).

Обратите внимание! Слово "біль" в украинском языке – мужского рода, а в русском – женского.

виздоровлювати – одужувати;

простити – простудитися;

При этом не всегда следует лечиться самостоятельно, даже если вы просто простудились (укр. простудилися). Это может повлиять на результат и длительность вашего выздоровления (укр. одужання).

Заметим, что слово "простити" есть в украинском языке, но не в значении "простудиться", а в значении "прощати" (укр.).

Будьте здоровы! Не простудите ни тело, ни язык!