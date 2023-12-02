При этом, рассказывая о красоте этого времени года, могут употреблять суржиковые слова. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам не помыться с "зимними" словами.

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Как правильно по-украински говорить о зиме

В пятьдесят второй подборке расскажем вам, какие неправильные слова вы можете употреблять, когда рассказываете о зиме и зимних развлечениях. При этом подскажем, как говорить правильно, чтобы вы навсегда искоренили языковой мусор из своих рассказов и головы.

наступила – настала;

зіма – зИма;

голольод – ожеледиця;

метель – заметіль, снігопад, завірюха;

Прежде всего, помните: уже "настала зима" (укр.) и никому на ноги не наступила. Будьте осторожны, ведь на дорогах – "ожеледиця" (укр.) и передают "снігопад-завірюху-заметіль" (укр.).

поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;

сосулька – бурулька;

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Так что хорошо смотрите под ноги, чтобы не "послизнутися чи посковзнутися" (укр.). А если не повезет совсем, то вам на голову может упасть еще и "бурулька" (укр.). Так что не ходите возле крыш домов.

наступаючі свята – прийдешні свята;

каток – ковзанка;

йолка – ялинка;

коньки – ковзани;

Ибо в таком случае вы "прийдешні свята" (укрю) встретите с травмой и, возможно, без елки (укр. ялинки). А о походе на каток (укр. ковзанку) и катании на коньках (укр. ковзанах) вообще сможете забыть.

Итак будьте осторожны как на дорогах зимой, так и с "зимними" суржиковыми словами и своей речи!