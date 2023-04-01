На сегодняшний день – как никогда – важно восстановить и развить национальную медицинскую терминологию и очистить ее от русских. И в этом вам, как и вашим врачам, поможет 24 Канал.
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Как сфера медицины подверглась русификации
Кампанию русификации Украины советские власти начали еще в 1950-х годах. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий. В вузах, в том числе медицинских, также начали преподавать на русском. Таким образом русифицировали и медицину.
Сейчас функционирование и совершенствование украинской медицинской терминологии является одной из важных проблем развития украинской медицины, отмечают языковеды. Как и наличие в этой сфере суржика.
Как правильно говорить по-украински
В частности, это актуально для практической медицины, ведь часто и врачи, и медработники, и пациенты грешат суржиком.
Так что в двадцать первой подборке расскажем вам, как верно именовать органы и части человеческого тела.
льогкі – легені;
почки – нирки;
мозги – мозок;
глаз – око;
ладоні – долоні;
щитовидна залоза – щитоподібна залоза;
желудок – шлунок;
кишечник – кишківник;
жовчний пузирь – жовчний міхур;
мочовий пузирь – сечовий міхур;
слизиста оболочка – слизова оболонка;
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Также помните:
позвоночник – хребет;
висок – скроня;
кожа – шкіра;
лічити – лікувати;
Поэтому при выборе слов лучше "включите" разум, а не воображение, чтобы потом не лечить нервы).