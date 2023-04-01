На сегодняшний день – как никогда – важно восстановить и развить национальную медицинскую терминологию и очистить ее от русских. И в этом вам, как и вашим врачам, поможет 24 Канал.

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Как сфера медицины подверглась русификации

Кампанию русификации Украины советские власти начали еще в 1950-х годах. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий. В вузах, в том числе медицинских, также начали преподавать на русском. Таким образом русифицировали и медицину.

Сейчас функционирование и совершенствование украинской медицинской терминологии является одной из важных проблем развития украинской медицины, отмечают языковеды. Как и наличие в этой сфере суржика.

Как правильно говорить по-украински

В частности, это актуально для практической медицины, ведь часто и врачи, и медработники, и пациенты грешат суржиком.

Так что в двадцать первой подборке расскажем вам, как верно именовать органы и части человеческого тела.

льогкі – легені;

почки – нирки;

мозги – мозок;

глаз – око;

ладоні – долоні;

щитовидна залоза – щитоподібна залоза;

Обратите внимание! В процессе "приближения украинского языка к русскому, стирание специфики украинского языка в украинскую медицинскую терминологию попал терминоэлемент "-видный". Имейте в виду: "-подобный" соответствует системе украинского языка, а "-видный" является откровенным русизмом, подчеркивают языковеды.

желудок – шлунок;

кишечник – кишківник;

жовчний пузирь – жовчний міхур;

мочовий пузирь – сечовий міхур;

слизиста оболочка – слизова оболонка;

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Также помните:

позвоночник – хребет;

висок – скроня;

кожа – шкіра;

лічити – лікувати;

Поэтому при выборе слов лучше "включите" разум, а не воображение, чтобы потом не лечить нервы).

Мы же желаем вам не болеть, а также, в случае необходимости, "подлечить" свой украинский. Чтобы ни один орган не болел – как и язык от суржика.