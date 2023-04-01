На сегодняшний день – как никогда – важно восстановить и развить национальную медицинскую терминологию и очистить ее от русских. И в этом вам, как и вашим врачам, поможет 24 Канал.

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Как сфера медицины подверглась русификации

Кампанию русификации Украины советские власти начали еще в 1950-х годах. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий. В вузах, в том числе медицинских, также начали преподавать на русском. Таким образом русифицировали и медицину.

Сейчас функционирование и совершенствование украинской медицинской терминологии является одной из важных проблем развития украинской медицины, отмечают языковеды. Как и наличие в этой сфере суржика.

Как правильно говорить по-украински

В частности, это актуально для практической медицины, ведь часто и врачи, и медработники, и пациенты грешат суржиком.

Так что в двадцать первой подборке расскажем вам, как верно именовать органы и части человеческого тела.

  • льогкі – легені;

  • почки – нирки;

  • мозги – мозок;

  • глаз – око;

  • ладоні – долоні;

  • щитовидна залоза – щитоподібна залоза;

  • желудок – шлунок;

  • кишечник – кишківник;

  • жовчний пузирь – жовчний міхур;

  • мочовий пузирь – сечовий міхур;

  • слизиста оболочка – слизова оболонка;

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Также помните:

  • позвоночник – хребет;

  • висок – скроня;

  • кожа – шкіра;

  • лічити – лікувати;

Поэтому при выборе слов лучше "включите" разум, а не воображение, чтобы потом не лечить нервы).