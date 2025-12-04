В этот день они дарят и получают подарки. 24 Канал при этом расскажет со ссылкой на Maximum.fm, какие стихи должны рассказать дети Святому, чтобы получить подарок.
Какие стихи к Николаю выучить?
Стихи могут учить и маленькие, и взрослые.
Стихи для малышей 2 – 3 лет
***
Святой Миколайко идет уже к нам,
для вежливых детей подарки припас!
И я был (была) очень вежливый (вежливая) и добрый (добрая),
слушал родителей и держался (держалась) храбро!
***
Через поле, через рощу
Идет к деткам Николай.
В беленькой сумочке
Он для всех несет гостинцы.
***
Для дошкольников
***
Через снег и метели
Николай идет святой,
он для каждого ребенка
принесет подарок мир!
***
Ходит Николай
От дома к дому,
Он хочет одарить
Всех одарить.
Славные ангелочки
Ему помогают.
Двери и окошки
Исправно открывают.
***
Я с нетерпением жду –
Сегодня праздник Николая.
Когда на улице темнеет,
Он приходит тайком.
Никто его еще не видел,
Но в детские кроватки
Он кладет под подушки
Подарки и книжки.
***
Для детей 6 и 7 лет (1 – 2 класс)
***
Святой Николай, ничего не прошу,
кроме победы и мирного неба!
Для Украины солнечной судьбы и хорошей,
а больше и ничего не надо!
***
Шел Николай по лужайке, бережком,
Святой Николай лужком, бережком,
От дома к дому со своим мешком,
Шел Николай с красным мешком.
Открывайте двери - идет Николай,
Он благословит весь родной наш край.
Пропадет руина, а ненька – Украина
Будет процветать из края в край.
Уже в вашем доме святой Николай,
Поклоном, хозяин, его встречай.
В беде он утешит и каждому посоветует,
По вкусу подарки себе выбирай.
***
Для 8, 9, 10 лет (3, 4, 5 класс)
***
Мой святой Николай,
Приходи скорее, умоляю.
Я к тебе помолюсь
И тихонько прижмусь.
Счастья дай моей семье
И любимой Украине!
***
Святой отец, Николай!
Мой дом не проходи мимо!
Подари мне потеху
И сумку, полную смеха,
И здоровья для семьи,
Красную судьбу для Вкраины!
***
Для учеников старших классов
***
Можно верить, можно и нет, но Николай придет ко всем!
Он принесет взрослым и малым подарки особые,
И не остановит святого ни метель, ни война, ни снег,
Потому что он работает над осуществлением желаний важных!
***
На стене висят снежинки,
Сияет огоньком елка,
Сияет шарик цветной
И пончик сахарный.
А на улице сыплет снег,
Заметает сто дорог,
Но ту не заметет,
Где Святой Николай идет!
Для послушных детишек -
Принесет он чудес мешок.
Он обойдёт все дома,
Так жди его и ты!
***
Стихи ко дню Святого Николая для взрослых 2025
***
Святой Николай, защити наших воинов всех!
Принеси украинцам самый желанный подарок,
Чтобы нас снова радовали гирлянды и снег,
Чтобы была победа в каждом пакете!
***
Лапатый снег нагнул вниз ветви,
Дороги ледяные, скользкие мосты.
Без света и тепла. А наши дети
К Николаю шлют и шлют письма.
И от детей послания необычные –
Велосипеды, игрушки? Да нет же!
К Николаю пишутся просьбы
О помощи и конце войне..
Для ВСУ просят суперсилы,
Невидимости в тяжелых боях.
Просят, чтобы вернулись живыми,
И о легком к победе пути..
И об удаче, чтобы на каждом шагу,
И еду, и защиту от вражеских мин..
Это все, что просят дети в этом году..
И без подсказок. Пишут все сами.
Пусть этот голос к небесам полыхнет,
Услышат и Господь, и Николай,
Просьба украинского ребенка
И победа пусть придет в наш край!
Автор: Елена Богуцкая
***
В День Святого Николая
Тебе радости желаю!
Улыбок и позитива,
Всегда иметь перспективы!
***
Открывайте двери – пришел Николай,
Он благословит весь родной наш край.
Пропадет руина, а матушка – Украина
Будет процветать из края в край.
***