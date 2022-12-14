Есть немало интересных и оригинальных сценариев, которые помогут качественно и насыщенно провести праздник в школе. 24 канал подскажет некоторые из них.

Читайте Как интересно объяснить детям всех возрастов, существует ли Святой Николай

К украинским детям приходит Святой Николай

На фоне полномасштабной войны с Россией украинцам следует помнить, что нашим детям приходит Святой Николай. И стоит забыть о советском Деде Морозе.

Подборка сценариев ко Дню Святого Николая

Поэтому накануне праздника предлагаем сценарии для празднования Дня Святого Николая.

Разработка поможет учащимся узнать больше о добрых поступках Святого Николая, а также традиции проведения этого праздника в Украине. Благодаря этому мероприятию дети поймут, почему нужно быть воспитанными и послушными. Также праздник поможет воспитать у учеников чувство любви к ближнему и доброту.

Сценарий состоит из небольших сообщений о цикле основных зимних праздников от Наума до Сретения. Празднование объединяет всех учеников школы: каждый класс имеет свою ответственную роль. Праздник проходит с элементами народных игр (пробование калиты, отгадывание загадок). Ведущими могут быть как дети (старшеклассники), так и взрослые (учителя). Рассказы о народных праздниках при этом переплетаются с мультимедийными презентациями, чтением письма от Николая, песнями и плясками в исполнении детей.
Сценарий позволит провести интересный и информативный праздник. Ученики подробно ознакомятся с историей жизни и добрыми поступками святого Николая. Разработка позволяет задействовать в спектакле много детей. Поучительная история о победе добра над злом научит детей быть отзывчивыми и вежливыми. Пригодится учителю также праздничные песни, которые вошли в сценарий.
Это настоящий рождественский мюзикл, который можно поставить в классе и на языке музыки, рассказать историю отзывчивости и взаимопомощи.
Сценарий праздника построен в основном на песнях: колядках и современных песнях, формирующих сюжетную линию. При этом гармонично сочетают настоящее с прошлым. Быть добрым, отзывчивым, готовым оказать помощь, уметь сопереживать – вот чему учит эта музыкальная история.

Презентация поможет классному руководителю ознакомить детей с жизнью и добрыми поступками Святого Николая. А цветная подборка материалов сделает рассказ наглядным и интересным. Учащиеся узнают, что Святого Николая очень уважают не только в Украине, но и во всем мире.

Квест-игра создана для учащихся начальных классов. Дети смогут узнать больше о празднике Николая, а также о традициях и обрядах нашего народа. Игра также поможет школьникам получить приятные впечатления, создаст дружелюбную атмосферу, вдохновит на творчество.

К теме Будет в восторге: что полезного и интересного подарить ребенку-школьнику на День Святого Николая

Это мероприятие поможет ознакомить учащихся с традициями празднования Дня Святого Николая в Украине. А также:
  • обогатить словарный запас учащихся;
  • расширить кругозор детей о Святом Николае;
  • развивать память, внимание, творческое мышление, умение делать вывод;
  • привлекать детей к духовному достоянию нашего народа;
  • воспитывать уважение ко всем, кто творит добро.
Урок направлен на то, чтобы ознакомить учеников с особенностью праздника Святого Николая. Также:
  • воспитывать уважение к ценностям народной жизни, традициям родного края, любви к родной земле, ее обычаям, верованиям;
  • донести до сердец учеников ценность искренней, совершенной молитвы;
  • содействовать подражанию учеников принципам высокой духовной морали, жизненной мудрости, милосердию и доброте;
  • воспитывать любовь, уважение и уважение к Святому Николаю;
  • воспитывать любовь к культурному наследию украинского народа.