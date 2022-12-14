Есть немало интересных и оригинальных сценариев, которые помогут качественно и насыщенно провести праздник в школе. 24 канал подскажет некоторые из них.

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К украинским детям приходит Святой Николай

На фоне полномасштабной войны с Россией украинцам следует помнить, что нашим детям приходит Святой Николай. И стоит забыть о советском Деде Морозе.

Что важно! Святой Николай был реальным человеком и при жизни творил много добра. Особенно для бедных людей. Потому его и называют Святым. Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.

Подборка сценариев ко Дню Святого Николая

Поэтому накануне праздника предлагаем сценарии для празднования Дня Святого Николая.

Разработка поможет учащимся узнать больше о добрых поступках Святого Николая, а также традиции проведения этого праздника в Украине. Благодаря этому мероприятию дети поймут, почему нужно быть воспитанными и послушными. Также праздник поможет воспитать у учеников чувство любви к ближнему и доброту.

Сценарий состоит из небольших сообщений о цикле основных зимних праздников от Наума до Сретения. Празднование объединяет всех учеников школы: каждый класс имеет свою ответственную роль. Праздник проходит с элементами народных игр (пробование калиты, отгадывание загадок). Ведущими могут быть как дети (старшеклассники), так и взрослые (учителя). Рассказы о народных праздниках при этом переплетаются с мультимедийными презентациями, чтением письма от Николая, песнями и плясками в исполнении детей.

Сценарий позволит провести интересный и информативный праздник. Ученики подробно ознакомятся с историей жизни и добрыми поступками святого Николая. Разработка позволяет задействовать в спектакле много детей. Поучительная история о победе добра над злом научит детей быть отзывчивыми и вежливыми. Пригодится учителю также праздничные песни, которые вошли в сценарий.

Это настоящий рождественский мюзикл, который можно поставить в классе и на языке музыки, рассказать историю отзывчивости и взаимопомощи.

Сценарий праздника построен в основном на песнях: колядках и современных песнях, формирующих сюжетную линию. При этом гармонично сочетают настоящее с прошлым. Быть добрым, отзывчивым, готовым оказать помощь, уметь сопереживать – вот чему учит эта музыкальная история.

Презентация поможет классному руководителю ознакомить детей с жизнью и добрыми поступками Святого Николая. А цветная подборка материалов сделает рассказ наглядным и интересным. Учащиеся узнают, что Святого Николая очень уважают не только в Украине, но и во всем мире.

Урок направлен на то, чтобы ознакомить учеников с особенностью праздника Святого Николая. Также: