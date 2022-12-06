По юлианскому календарю День Святого Николая празднуют 19 декабря. Но если бы вы не отмечали этот праздник, советуем ответственно отнестись к выбору подарка ребенку, который с нетерпением ждет подарков. Что оригинального и интересного подарить школьнику на День Святого Николая, читайте в материале 24 канала .

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Что подарить школьнику на Николая

Чтобы не разочаровать ребенка, стоит в канун праздника поинтересоваться у него, какой подарок он хочет получить от Святого Николая. Конечно, если ваше чадо было вежливым весь год. Традиционно дети пишут письмо Николаеву. Родителям при этом следует помнить: подарок должен быть практичным и полезным. Хотя это не значит, что школьники не должны получить что-нибудь хорошее и необычное.

Идеи подарков

Сладости

Самый популярный подарок на Николая для ребенка – это сладости. Ну какой же праздник без конфет? Их выбор зависит от предпочтений ребенка. Популярны, кстати, пряники-николайчики и шоколадные фигурки Святого Николая в разных формах. Здесь уже по вашему выбору.

Игрушки

Также полезным и интересным подарком ребенку-школьнику были и есть игрушки. Выбор подарка также зависит от предпочтений ребенка, однако при покупке игрушки следует учесть возраст и пол ребенка. Можете купить, например:

мягкие игрушки;

конструкторы;

интерактивные игрушки;

куклы;

трансформеры, роботы.

Книги

Ценным и полезным подарком как мальчишкам, так и девочкам будет книга. Для младших школьников можно подобрать книгу по мотивам любимого мультика, для старших – приключенческие произведения и фантастику.

Наборы для творчества и экспериментов

Интересным подарком для детей будут наборы для творчества. В частности, можно выбрать следующие:

краски, карандаши, цветная бумага;

наборы для лепки для развития мелкой моторики и креатива;

детские музыкальные инструменты;

наборы для юных физиков, химиков или археологов.

Настольные игры

Ассортимент настольных игр довольно велик. Поэтому смело подбирайте что-то интересное для школьников всех возрастов. Впоследствии вы можете играть в настольные игры с вашими детьми.

Лыжи, санки

Если вы и ваши дети в безопасности, можете подарить им лыжи или санки. Эти подарки придадут физической активности в жизнь ваших детей и помогут снизить время проведения за монитором.

Впечатление

Чтобы отвлечь ребенка от проблем в обучении и возможной тревожности из-за войны в Украине, можете подарить своему школьнику участие в интересном мастер-классе. Это могут быть танцы, курсы по рисованию, кулинарии, лепка из глины, создание елочных украшений, изготовление леденцов, вокал и т.д. Главное – чтобы вашему ребенку было интересно.

Гаджеты

Гаджеты также будут полезным подарком в День Святого Николая для ребенка. Это может быть мобильный телефон, планшет, ноутбук, игровые приставки и т.д. Всё зависит от возраста ребенка и родительского бюджета.

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Практические подарки

Можете дарить детям также одежду, обувь или рюкзак. Он точно будет нелишним. Однако если хотите быть креативным, подарите ребенку вещь, например, с любимым героем мультфильма. Такой подарок точно будет по душе вашим малышам.

Географические подарки

Если ваши малыши любознательны, можете подарить ей глобус или подушку с картой Украины. Да, ваше чадо сможет усовершенствовать свои знания по географии. Можно приобрести глобус звездного неба и вместе с ребенком рассматривать созвездие.

Покрывало с светящимися узорами

Светящееся в темноте покрывало станет не только красивым, но и полезным подарком для вашего ребенка. В частности, если она боится тьмы. Детскую комнату оно не осветит, но точно сделает ее более уютной.

В целом выбор подарков достаточно велик. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений ребенка.