Є чимало цікавих та оригінальних сценаріїв, які допоможуть якісно та насичено провести свято Миколая у школі. 24 канал підкаже деякі з них.

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До українських дітей приходить Святий Миколай

На тлі повномасштабної війни з Росією українцям варто пам'ятати, що наших дітей приходить Святий Миколай. І варто забути про радянського Діда Мороза.

Що важливо! Святий Миколай був реальною людиною і за життя творив багато добра. Особливо для бідних людей. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.

Добірка сценаріїв до Дня Святого Миколая

Тож напередодні свята пропонуємо вам сценарії для святкування Дня Святого Миколая.

Розробка допоможе учням дізнатися більше про добрі вчинки Святого Миколая, а також традиції проведення цього свята в Україні. Завдяки цьому заходу діти зрозуміють, чому потрібно бути вихованими та слухняними. Також свято допоможе виховати в учнів почуття любові до ближнього та доброту.

Сценарій складається з невеличких повідомлень про цикл основних зимових свят від Наума до Стрітення. Святкування об'єднує усіх учнів школи: кожен клас має свою відповідальну роль. Свято відбувається з елементами народних ігор (куштування калити, відгадування загадок). Ведучими можуть бути як діти (старшокласники), так і дорослі (вчителі). Розповіді про народні свята при цьому переплітаються з мультимедійними презентаціями, читанням листа від Миколая, піснями та танцями у виконанні дітей.

Сценарій дозволить провести цікаве та інформативне свято. Учні детально ознайомляться з історією життя та добрими вчинками святого Миколая. Розробка дозволяє задіяти у виставі багато дітей. Повчальна історія про перемогу добра над злом навчить дітей бути чуйними та чемними. У пригоді вчителю також стануть святкові пісні, які увійшли до сценарію.

Це справжній різдвяний мюзикл, який можна поставити у класі й мовою музики розказати історію чуйності та взаємодопомоги.

Сценарій свята побудований в основному на піснях: колядках та сучасних піснях, які і формують сюжетну лінію. При цьому гармонійно поєднують сьогодення з минулим. Бути добрим, чуйним, готовим надати допомогу, вміти співпереживати – ось чому навчає ця музична історія.

Презентація допоможе класному керівнику ознайомити дітей із життям та добрими вчинками Святого Миколая. А кольорова добірка матеріалів зробить розповідь наочною та цікавою. Учні дізнаються, що Святого Миколая дуже поважають не лише в Україні, а і в усьому світі.

Урок спрямований на те, аби ознайомити учнів із особливістю свята Святого Миколая. Також: