Є чимало цікавих та оригінальних сценаріїв, які допоможуть якісно та насичено провести свято Миколая у школі. 24 канал підкаже деякі з них.
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До українських дітей приходить Святий Миколай
На тлі повномасштабної війни з Росією українцям варто пам'ятати, що наших дітей приходить Святий Миколай. І варто забути про радянського Діда Мороза.
Добірка сценаріїв до Дня Святого Миколая
Тож напередодні свята пропонуємо вам сценарії для святкування Дня Святого Миколая.
- Сценарій заходу "Запрошує у гості святий Миколай" Ольги Гришкової.
Розробка допоможе учням дізнатися більше про добрі вчинки Святого Миколая, а також традиції проведення цього свята в Україні. Завдяки цьому заходу діти зрозуміють, чому потрібно бути вихованими та слухняними. Також свято допоможе виховати в учнів почуття любові до ближнього та доброту.
- Сценарій музичної історії "Миколай іде до нас" Вікторії Задворної.
- Презентація "По Україні з краю в край ходить святий Миколай" Стефанії Гавриляк.
Презентація допоможе класному керівнику ознайомити дітей із життям та добрими вчинками Святого Миколая. А кольорова добірка матеріалів зробить розповідь наочною та цікавою. Учні дізнаються, що Святого Миколая дуже поважають не лише в Україні, а і в усьому світі.
До теми Буде у захваті: що корисного і цікавого подарувати дитині-школяру на День Святого Миколая
- Виховний захід "Сюрприз-майстерня "Чарівний дарунок від Святого Миколая".
- збагатити словниковий запас учнів;
- розширити кругозір дітей про Святого Миколая;
- розвивати пам'ять, увагу, творче мислення, вміння робити висновок;
- залучати дітей до духовних надбань нашого народу;
- виховувати повагу до всіх, хто творить добро.
- Бібліотечний урок: "Ой хто, хто Миколая любить. Ой хто, хто Миколаю служить…".
- виховувати повагу до цінностей народного життя, традицій рідного краю, любов до рідної землі, її звичаїв, вірувань;
- донести до сердець учнів цінність щирої, досконалої молитви;
- сприяти наслідуванню учнями принципів високої духовної моралі, життєвої мудрості, милосердя та доброти;
- виховувати любов, повагу та шану до Святого Миколая;
- виховувати любов до культурної спадщини українського народу.