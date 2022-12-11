Цю історію варто розповідати маленьким дітям, які вперше почують про Святого Миколая. При цьому важливо, аби дитина сприймала Чудотворця як помічника, а не джерело іграшок і солодощів.

Святий Миколай – це Чудотворець. У нього є чарівна книга: у ній він записує всі вчинки дитини – хороші і не дуже. Якщо ти був чемним і добрим весь рік, Миколайчик покладе тобі під подушку подарунок. Якщо ж ти був неслухняним, то замість подарунка отримаєш різочку. У Миколая є помічник – ослик. Він також чарівний, бо за одну ніч встигає принести подарунки всім-всім дітям.

І що ближче до свята, то частіше діти запитують, чи існує Святий Миколай. А також цікавляться тим, де він живе і чи встигає принести подарунки всім дітям. Як креативно відповісти на ці запитання, читайте у матеріалі.

У віці 4 років дитина захоче почути докази існування святого Миколая. Тож вам варто відвідати з дитиною резиденцію Святого Миколая. Не забудьте при цьому вивчити колядку "Ой, хто, хто Миколая любить" і допомогти дитині скласти власний список хороших вчинків і провин. Адже Святий Миколай обов'язково про це запитає і пригостить медяним пряником-миколайчиком. А діжка з березовими різочками, що стоїть у кутку резиденції, буде переконливим доказом справжності історії.

Листи і подарунки Миколаю Якщо дитині вже 5 – 6 років і вона вміє писати, то неодмінно візьметься писати листа Святому Миколаєві. Допоможіть дитині це зробити і при цьому розкажіть історію про Святого. Миколай був християнським священником, у спадок від своїх батьків він отримав чимало грошей. І найбільше його засмучували біди і злидні інших людей. Якось він дізнався, що один бідний селянин не мав грошей для приданого своїм трьом донькам. Тож Миколай таємно поклав їм у хату три мішечки золота – по одному для кожної дівчини. У листі, який ви пишете разом із малечею Святому, варто зробити перший у житті дитини аналіз року, що минув. Також пригадати її перемоги, досягнення і невдачі. До того ж попросити справді потрібний, змістовний подарунок для себе або когось із рідних. Віддячити Святому Миколаю дитина також може: наприклад, малеча може власноруч зробити листівку чи символічний подарунок для Миколая і залишити на підвіконні. А скринька з такими щорічними сюрпризами для Миколая буде цінним архівом вашої родини.

Лови Святого Миколая У житті кожної дитини настає період, коли неодмінно хочеться спіймати Святого Миколая. Це дуже небезпечний етап для батьків, тоді їм варто бути пильними. Тобто, коли дитині виповнюється 8 – 9 років. І вона не може не спати всю ніч, щоб не проґавити Миколая. Тож не варто недооцінювати дитячу винахідливість. Тож саме час розповісти дитині наступну історію – про цілком реальних помічників Святого Миколая. Однак кажіть тільки правду. Розповідайте, що Микола Чудотворець – це реальна історична постать, християнський священник, який народився в Патарі на території сучасної Туреччини. І сьогодні в місті Міра можна побачити рештки стародавнього храму, у якому служив Святий Миколай. Страшна епідемія в Мірі забрала життя його батьків, і він справді роздав увесь свій великий спадок бідним людям. Миколай не чекав, що його проситимуть про допомогу, а сам шукав тих, хто найбільше потребував його підтримки. Натомість тепер Святий Миколай оберігає дітей, саме тому його ікона часто висить у пологовому будинку. І справжні дарунки Миколая – не забавки чи цукерки, а захист дітей від усього злого і поганого. А іграшки під подушкою – це приємний бонус за наполегливу роботу дитини. І звісно, ці милі сюрпризи привозить спеціальна служба доставки Святого Миколая – мама і тато.

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