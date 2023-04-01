Натомість на сьогодні – як ніколи – важливо відновити і розвинути національну медичну термінологію та очистити її від росіянізмів. І у цьому вам, як і вашим лікарям, допоможе 24 Канал.
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Як сфера медицини зазнала русифікації
Кампанію русифікації України радянська влада розпочала ще у 1950-х роках. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань. У вишах, зокрема медичних, також почали викладати російською. Таким чином русифікували і медицину.
Натомість зараз функціонування та вдосконалення української медичної термінології є однією із важливих проблем розвитку української медицини, наголошують мовознавці. Як і наявність у цій сфері суржику.
Як правильно говорити українською
Зокрема, це актуально для практичної медицини, адже часто і лікарі, і медпрацівники, і пацієнти грішать суржиком.
Тож у двадцять першій добірці розкажемо вам, як правильно називати органи та частини людського тіла.
льогкі – легені;
почки – нирки;
мозги – мозок;
глаз – око;
ладоні – долоні;
щитовидна залоза – щитоподібна залоза;
желудок – шлунок;
кишечник – кишківник;
жовчний пузирь – жовчний міхур;
мочовий пузирь – сечовий міхур;
слизиста оболочка – слизова оболонка;
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Також пам'ятайте:
позвоночник – хребет;
висок – скроня;
кожа – шкіра;
лічити – лікувати;
Тож під час вибору слів краще "увімкніть" розум, а не уяву, аби потім не лікувати нерви).