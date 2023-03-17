Однак під час занять варто бути уважним не лише до свого тіла, аби не отримати травму, а й до мовлення тренера. Усе тому, що він може травмувати вас … суржиком. Тож 24 Канал допоможе вам цього уникнути.
Читайте "Хватить оправдуватися – не портьте мову": які суржикові слова треба негайно забути
Як сфера медицини зазнала русифікації
На сьогодні, зазначають науковці, функціонування та вдосконалення української медичної термінології є однією із важливих проблем розвитку української медицини. Як і наявність у цій сфері суржику.
До слова, кампанію русифікації України радянська влада розпочала ще у 1950-х роках. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань. У вишах, зокрема медичних, також почали викладати російською. Відповідно протягом наступних десятиліть практично усі наукові праці створювали цією мовою. Відтак, русифікувалася і медицина. Навіть у час Незалежності Україна це добре відчула.
Як правильно говорити українською
Тож не дивно, що на сьогодні суржик часто можна почути не лише у медичних закладах, а й з уст фітнес-тренерів. Тому якщо ви вже взялися за удосконалення свого тіла, не забувайте і про мову.
У дев'ятнадцятій добірці розкажемо вам, як правильно називати м'язи та частини тіла людини. Ці слова ви можете активно повторювати навіть під час тренувань.
лишня вага – зайва вага;
худати – худнути;
мишца – м'яз;
Якщо ви вже вирішили удосконалити своєс тіло або ж вважаєте, що у вас є "лишня" вага, перед тренуванням можете ознайомитись із назвами різних "мищц". Але спочатку не забувайте: вага не "лишня", а "зайва" і ми говоримо не про "мишци", а про "м'язи". Також ви "худнете", а не "худаєте".
Тож вивчіть назви м'язів правильно:
ягодична – сідничний;
портняжна – кравцевий;
тріцепс – трицепс;
Пам'ятайте: тут спрацьовує "правило дев'ятки": у запозичених загальних назвах після 9-ти приголосних – д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р – перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й") пишемо літеру "и".
дельтовидна, трапецієвидна, камбаловидна – дельтоподібний, трапецієподібний, камбалоподібний;
полусухожильна – напівсухожильний;
приводяща – привідний;
ікроножна – литковий;
широчайша – найширший;
До теми "Начали бомбіть в 4 утра": як правильно говорити українською про повномасштабне вторгнення
Також не завадило б при нагоді запам'ятати, як правильно називати частини людського тіла. Так:
ягодиці – сідниці;
позвоночник – хребет;
позвонки – хребці;
поясниця – поперек;
сустави – суглоби;
Також майте на увазі: українською правильно казати "біль" (чоловічий рід). А мазь у разі пошкодження застосовують, а не "приміняють".
невиносима біль – нестерпний біль;
приміняйте – застосовуйте цю мазь;