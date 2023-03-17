Однак під час занять варто бути уважним не лише до свого тіла, аби не отримати травму, а й до мовлення тренера. Усе тому, що він може травмувати вас … суржиком. Тож 24 Канал допоможе вам цього уникнути.

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Як сфера медицини зазнала русифікації

На сьогодні, зазначають науковці, функціонування та вдосконалення української медичної термінології є однією із важливих проблем розвитку української медицини. Як і наявність у цій сфері суржику.

До слова, кампанію русифікації України радянська влада розпочала ще у 1950-х роках. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань. У вишах, зокрема медичних, також почали викладати російською. Відповідно протягом наступних десятиліть практично усі наукові праці створювали цією мовою. Відтак, русифікувалася і медицина. Навіть у час Незалежності Україна це добре відчула.

Як правильно говорити українською

Тож не дивно, що на сьогодні суржик часто можна почути не лише у медичних закладах, а й з уст фітнес-тренерів. Тому якщо ви вже взялися за удосконалення свого тіла, не забувайте і про мову.

У дев'ятнадцятій добірці розкажемо вам, як правильно називати м'язи та частини тіла людини. Ці слова ви можете активно повторювати навіть під час тренувань.

лишня вага – зайва вага;

худати – худнути;

мишца – м'яз;

Якщо ви вже вирішили удосконалити своєс тіло або ж вважаєте, що у вас є "лишня" вага, перед тренуванням можете ознайомитись із назвами різних "мищц". Але спочатку не забувайте: вага не "лишня", а "зайва" і ми говоримо не про "мишци", а про "м'язи". Також ви "худнете", а не "худаєте".

Тож вивчіть назви м'язів правильно:

ягодична – сідничний;

портняжна – кравцевий;

тріцепс – трицепс;

Пам'ятайте: тут спрацьовує "правило дев'ятки": у запозичених загальних назвах після 9-ти приголосних – д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р – перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й") пишемо літеру "и".

дельтовидна, трапецієвидна, камбаловидна – дельтоподібний, трапецієподібний, камбалоподібний;

Зверніть увагу! У процесі "наближення української мови до російської, стирання специфіки української мови в українську медичну термінологію потрапив терміноелемент "-видний". Тож майте на увазі: "-подібний" відповідає системі української мови, а "-видний" є відвертим русизмом, наголошують мовознавці.

полусухожильна – напівсухожильний;

приводяща – привідний;

ікроножна – литковий;

широчайша – найширший;

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Також не завадило б при нагоді запам'ятати, як правильно називати частини людського тіла. Так:

ягодиці – сідниці;

позвоночник – хребет;

позвонки – хребці;

поясниця – поперек;

сустави – суглоби;

Також майте на увазі: українською правильно казати "біль" (чоловічий рід). А мазь у разі пошкодження застосовують, а не "приміняють".

невиносима біль – нестерпний біль;

приміняйте – застосовуйте цю мазь;

Тож тренуйте тіло і мовлення, аби не було болю у попереку (а не болі у поясниці), суглоби замість суставів не боліли – як і язик від суржику.