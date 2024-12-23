Смачна, пухка та ароматна страва пампухи має низку секретів приготування та назв для її позначення. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал розповідає, як називати випічку – пампух чи пончик.

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Назв чимало і усі правильні

Пампушки в українців асоціюються з зимою та Різдвом. У кожної господині є свій перевірений рецепт цієї страви, а форма, розмір, начинка і навіть назва залежить від регіону.

Що таке пампушка? Невелика кругла пишна булочка, виготовлена з дріжджового тіста – смажена чи печена з начинкою.

Пампухи були відомі ще в часи Стародавнього Риму. Після короткого періоду забуття їх знову почали готувати в XV столітті. У нашу випічку слово "пампушка" прийшло з німецької – рfannkuchen "оладок, млинець" та є у кількох слов'янських мовах.

Як же називають цю випічку українці:

пампух

пампушка

пампушок

панпух

панпуха

панпу́шка

пончик

пундик

пухтик

Усі ці слова – українські, а русизмом є слово "пишка".

Нині пампушки популярні в усьому світі, де живуть українці. Пампухи бувають печені та смажені в олії, маслі чи смальці.

Печені пампушки подають до борщу замість хліба, часто їх поливають часниковою поливкою та посипають зеленню.

Пампушки до борщу / фото Вікіпедія

А смажені пампухи, зазвичай з солодкими начинками, – ягодами, маком, варенням та посипаються цукровою пудрою чи цукром.

На солодкі різдвяні пампушки ішла лише біла мука та найсмачніша начинка. Пампушками, горіхами, яблуками дякували колядникам за вітання, тому вони мали смакувати найкраще. А ще – пампушки були весільними солодощами.

Пампушки з вишнями: дивіться відео

У деяких регіонах пампушку і пончик відрізняють саме спосіб приготування: перший печеться, другий – смажиться.

Сьогодні можемо зустріти пампухи у кондитерських під назвою берлінер чи донат.

Берлінер чи берлінський пончик – це та ж сама здоба з традиційною начинкою з полуничного чи сливового конфітюру або крему.

Донат – цей пончик символ Сполучених Штатів. Він має тороподібну форму – форму кільця, тобто з діркою, дуже солодкий, зазвичай без начинки, але з одного боку покритий глазур'ю.

Пончики-донати / Freepik

У Львові на зимові свята проводили Свято пампуха, коли приїздили пекарі з усіх куточків України.

А ще так називають в народі сорт білих слив пампуха Prunus insititia.