Вкусное, рыхлое и ароматное блюдо пампушки имеет ряд секретов приготовления и названий для его обозначения. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, как называть выпечку – пампух или пончик.

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Названий немало и все правильные

Пончики у украинцев ассоциируются с зимой и Рождеством. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт этого блюда, а форма, размер, начинка и даже название зависит от региона.

Что такое пампушка? Небольшая круглая пышная булочка, изготовленная из дрожжевого теста – жареная или печеная с начинкой.

Пампухи были известны еще во времена Древнего Рима. После короткого периода забвения их снова начали готовить в XV веке. В нашу выпечку слово "пампушка" пришло из немецкого – рfannkuchen "оладушек, блинчик" и есть в нескольких славянских языках.

Как же называют эту выпечку украинцы:

"пампух"

"пампушка"

"пампушок"

"панпух"

"панпуха"

"панпу́шка"

"пончик"

"пундик"

"пухтик"

Все эти слова – украинские, а русизмом является слово пышка.

Сейчас пампушки популярны во всем мире, где живут украинцы. Пампухи бывают печеные и жареные в масле, сливочном масле или смальце.

Печеные пампушки подают к борщу вместо хлеба, часто их поливают чесночной поливкой и посыпают зеленью.

Пампушки к борщу / фото Википедия

А жареные пампушки, обычно со сладкими начинками, – ягодами, маком, вареньем и посыпаются сахарной пудрой или сахаром.

На сладкие рождественские пончики шла только белая мука и самая вкусная начинка. Пампушками, орехами, яблоками благодарили колядников за приветствие, поэтому они должны были смаковать лучше всего. А еще – пампушки были свадебными сладостями.

Пампушки с вишнями: смотрите видео

В некоторых регионах пампушку и пончик отличают именно способ приготовления: первый печется, второй – жарится.

Сегодня можем встретить пончики в кондитерских под названием берлинер или донат.

Берлинер или берлинский пончик – это та же сдоба с традиционной начинкой из клубничного или сливового конфитюра или крема.

Донат – этот пончик символ Соединенных Штатов. Он имеет торообразную форму – форму кольца, то есть с дыркой, очень сладкий, обычно без начинки, но с одной стороны покрыт глазурью.

Пончики-донаты / Freepik

Во Львове на зимние праздники проводили Праздник пончика, когда приезжали пекари со всех уголков Украины.

А еще так называют в народе сорт белых слив пампуха Prunus insititia.