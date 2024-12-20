Тож не дивно, що "сусіди" їх не розуміють – навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували. Кілька з таких слів назве 24 Канал з посиланням на NV.

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Які мелодійні українські слова не зрозуміють росіяни

Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.

  • Гай – невеликий ліс. У російській мові слово гай майже не вживається у цьому значенні.

Назарій Яремчук виконує свою пісню "Гай, зелений гай": відео

  • Вежа – українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово "башня".
  • Криниця – колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий – колодец.
  • Залізниця – українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як "железная дорога".
  • Гуртожиток – у російській – "общежитие".
  • Одружитися – дія, що означає брати шлюб. В російській мові є слово "жениться", яке не повністю передає українське значення.
  • Краватка — аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові – "галстук".
  • Лелека – красиве українське слово, еквівалент якому у російській – "аист".

Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів, чи вживали суржикові – тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.

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