Тож не дивно, що "сусіди" їх не розуміють – навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували. Кілька з таких слів назве 24 Канал з посиланням на NV.
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Які мелодійні українські слова не зрозуміють росіяни
Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.
- Гай – невеликий ліс. У російській мові слово гай майже не вживається у цьому значенні.
Назарій Яремчук виконує свою пісню "Гай, зелений гай": відео
- Вежа – українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово "башня".
- Криниця – колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий – колодец.
- Залізниця – українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як "железная дорога".
- Гуртожиток – у російській – "общежитие".
- Одружитися – дія, що означає брати шлюб. В російській мові є слово "жениться", яке не повністю передає українське значення.
- Краватка — аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові – "галстук".
- Лелека – красиве українське слово, еквівалент якому у російській – "аист".
Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів, чи вживали суржикові – тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.
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