Тож не дивно, що "сусіди" їх не розуміють – навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували. Кілька з таких слів назве 24 Канал з посиланням на NV.

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Які мелодійні українські слова не зрозуміють росіяни

Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.

Гай – невеликий ліс. У російській мові слово гай майже не вживається у цьому значенні.

Назарій Яремчук виконує свою пісню "Гай, зелений гай": відео

Вежа – українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово "башня".

– українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово "башня". Криниця – колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий – колодец.

– колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий – колодец. Залізниця – українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як "железная дорога".

– українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як "железная дорога". Гуртожиток – у російській – "общежитие".

– у російській – "общежитие". Одружитися – дія, що означає брати шлюб. В російській мові є слово "жениться", яке не повністю передає українське значення.

– дія, що означає брати шлюб. В російській мові є слово "жениться", яке не повністю передає українське значення. Краватка — аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові – "галстук".

— аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові – "галстук". Лелека – красиве українське слово, еквівалент якому у російській – "аист".

Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів, чи вживали суржикові – тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.