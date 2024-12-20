Неудивительно, что "соседи" их не понимают – даже несмотря на то, что в свое время украинский и русский язык искусственно сближали. Несколько из таких слов назовет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Какие мелодичные украинские слова не поймут россияне

Предлагаем 8 украинских слов, которые мелодично звучат и совсем не похожи на русские аналоги. И этим в очередной раз подчеркивают уникальность нашего языка.

Гай – небольшой лес. В русском языке слово гай почти не употребляется в этом значении.

Назарий Яремчук исполняет свою песню "Гай, зеленый гай": видео

Вежа – украинское слово для обозначения башни. Россияне не понимают, что это, потому что у них есть слово "башня".

– украинское слово для обозначения башни. Россияне не понимают, что это, потому что у них есть слово "башня". Криниця – колодец, источник воды; русский соответствующих совсем не похож – колодец.

– колодец, источник воды; русский соответствующих совсем не похож – колодец. Залізниця – украинское слово для обозначения железной дороги. На русском это звучит как "железная дорога".

– украинское слово для обозначения железной дороги. На русском это звучит как "железная дорога". Гуртожиток – в русском – "общежитие".

– в русском – "общежитие". Одружитися – действие, что означает вступать в брак. В русском языке есть слово "жениться", которое не полностью передает украинское значение.

– действие, что означает вступать в брак. В русском языке есть слово "жениться", которое не полностью передает украинское значение. Краватка - аксессуар, носят скорее мужчины. В русском языке – "галстук".

- аксессуар, носят скорее мужчины. В русском языке – "галстук". Лелека – красивое украинское слово, эквивалент которому в русском – "аист".

Если же вы не знали этих красивых и благозвучных украинских слов, или употребляли суржиковые – теперь есть шанс пополнить свой словарный запас именно украинскими соответствиями.

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