Поэтому не всегда стоит считать, что то или иное слово для обозначения чего-то является суржиковым или неправильным, если вы его впервые слышите. Одно из таких подскажет 24 Канал.

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Квасоля или фасоля – как правильно на украинском

Несколько интересных названий имеет, например, фасоль – род растений семейства бобовых. В частности, можно услышать такое наименование как фасоля. Это диалектное название.

Находим фасолю и в народном творчестве и произведениях украинских писателей:

На полях сходить фасоля, біб, пшениця (Коцюбинський).

Чекай, моя миленькая, най продам фасолю, Та я тобі за фасолю куплю парасолю (Коломийки, 1969).

В общем "квасолею" или "фасолею" вы можете назвать:

Огородное травянистое однолетнее растение семейства бобовых, имеющее в стручках овальные зерна. (Із-за тину вилась квасоля по тичині (Тарас Шевченко, II, 1953). Плоды (овальные зерна) этого растения, которые употребляют для еды. (Чи квасолі, чи гороху треба буде – беріть, скільки схочете (Панас Мирный, III, 1954).

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Какие еще интересные названия имеет "фасоля"

В Украине еще можно услышать такие названия, в том числе и диалектные, на обозначении фасоли: