Тож не завжди варто вважати, що те чи те слово на позначення чогось є суржиковим чи неправильним, якщо ви його вперше чуєте. Одне із таких підкаже 24 Канал.
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Фасоля чи квасоля – як правильно українською
Кілька цікавих назв має, наприклад, квасоля – рід рослин родини бобових. Зокрема, можна почути таке найменування як фасоля. Це діалектна назва.
Знаходимо фасолю і у народній творчості та творах українських письменників:
- На полях сходить фасоля, біб, пшениця (Коцюбинський).
- Чекай, моя миленькая, най продам фасолю, Та я тобі за фасолю куплю парасолю (Коломийки, 1969).
Загалом квасолею чи фасолею ви можете назвати:
- Городню трав'янисту однорічну рослину родини бобових, що має в стручках овальні зерна. (Із-за тину вилась квасоля по тичині (Тарас Шевченко, II, 1953).
- Плоди (овальні зерна) цієї рослини, які вживають для їжі. (Чи квасолі, чи гороху треба буде – беріть, скільки схочете (Панас Мирний, III, 1954).
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Які ще цікаві назви має квасоля
В Україні ще можна почути такі назви, зокрема й діалектні, на позначенні квасолі:
- хвасоля;
- пасо́ля;
- а бадилля квасолі має назву квасолиння.