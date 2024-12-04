Тож не завжди варто вважати, що те чи те слово на позначення чогось є суржиковим чи неправильним, якщо ви його вперше чуєте. Одне із таких підкаже 24 Канал.

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Фасоля чи квасоля – як правильно українською

Кілька цікавих назв має, наприклад, квасоля – рід рослин родини бобових. Зокрема, можна почути таке найменування як фасоля. Це діалектна назва.

Знаходимо фасолю і у народній творчості та творах українських письменників:

На полях сходить фасоля, біб, пшениця (Коцюбинський).

Чекай, моя миленькая, най продам фасолю, Та я тобі за фасолю куплю парасолю (Коломийки, 1969).

Загалом квасолею чи фасолею ви можете назвати:

Городню трав'янисту однорічну рослину родини бобових, що має в стручках овальні зерна. (Із-за тину вилась квасоля по тичині (Тарас Шевченко, II, 1953). Плоди (овальні зерна) цієї рослини, які вживають для їжі. (Чи квасолі, чи гороху треба буде – беріть, скільки схочете (Панас Мирний, III, 1954).

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Які ще цікаві назви має квасоля

В Україні ще можна почути такі назви, зокрема й діалектні, на позначенні квасолі: