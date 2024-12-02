Чимало українців при цьому роздумує, чи правильно казати, що події відбуваються у "Грузії". Тобто, чи правильно називати так цю країну, зазначає 24 Канал.

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Як правильно назвати Грузію українською

Річ у тому, що самі ж грузини не хочуть, аби їхню країну називати "Грузія".

Тбілісі вже понад десять років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", адже це найменування – російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Грузини натомість офіційно називають свою країну Сакартвело.

Грузія — Сакартвело;

Зауважимо, що торік у Верховній Раді України навіть зареєстрували проєкт постанови про запровадження в Україні історичної назви Грузії "Сакартвело". Ініціатори кажуть, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20 країн. А Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія уже відмовилися від цієї назви в офіційних документах. Більшість із них стали використовувати латинську назву Georgia, і єдина Литва з 2021 року використовує назву "Сакартвело".



Грузини називають свою країну "Сакартвело" / Depositphotos

Цікаво! "Грузією цю державу іменують у Росії, Грузія – це імперська назва", – вказували у проєкті постанови українці.

Сакартвело – означає "країна картвелів" і походить від назви грузинського регіону Картлі. Проте у більшості мов закріпилась латинська назва країни Georgia (Георгія), через що її подекуди плутають з американським штатом Джорджія.

Хоча в Україні досі ми кажемо і пишемо "Грузія", неофіційно можна сміливо вживати і назву "Сакартвело" – як це роблять її мешканці. Зокрема, на тлі боротьби грузинів за своє проєвропейське, а не проросійське майбутнє.

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Що відомо про Грузію

Гру́зія – держава в Східній Європі, на південно-східному узбережжі Чорного моря. Розташована на перехресті Європи й Азії. Має спільні кордони з такими країнами: на півночі – Росія, на півдні – Туреччина і Вірменія, на сході – Азербайджан. Грузія є членом Ради Європи, Євроконтролю, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Організації за демократію та економічний розвиток.

Столиця й найбільше місто – Тбілісі. Грузія займає територію 69 700 км² (26 911 квадратних миль). Населення становить майже 4 мільйони осіб. Грузія є унітарною, напівпрезидентською республікою, з урядом, обраним за принципом представницької демократії.

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