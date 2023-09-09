Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі.

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Як правильно українською називати країни світу

У сорок першій добірці розповімо вам, які зрусифіковані назви країн варто забути назавжди. Також підкажемо, якими українськими найменуваннями замінити суржикові найменування країн.

Тож до вашої уваги – добірка суржикових назв та їхніх українських відповідників:

Турція – Туреччина;

Арменія – Вірменія;

Азербайжан – Азербайджан;

Киргизія – Киргизстан;

Америка – США;

Зверніть увагу! Америка – частина світу в західній півкулі Землі. Поділяється на два континенти або материки – Північну і Південну Америку. На її території розташовані Сполучені Штати Америки, які є окремою державою.

Прибалтика – країни Балтії;

Сєвєрна Корея – Північна Корея;

Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка;

Грузія — Сакартвело;

Зауважимо! Тбілісі вже понад десять років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", адже це найменування – російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Грузини натомість офіційно називають свою країну Сакартвело.

Тож активно вживайте правильні назви країн світу і не дайте суржику жодного шансу!