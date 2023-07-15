Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно називати країни, які розташовані на Старому континенті. І які назви вживати не варто.

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Як правильно українською називати країни Європи

У тридцять шостій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете часто почути щодо назв європейських країн. І підкажемо, як ці держави звучать правильною українською.

Тож до вашої уваги добірку назв-суржиків та їхніх українських відповідників:

Польша – Польща;

Венгрія – Угорщина;

Словакія – Словаччина;

Германія – Німеччина;

Білорусія – Білорусь;

Прибалтика – країни Балтії;

Голландія – Нідерланди;

Зверніть увагу! 1 січня 2020 року Нідерланди офіційно відмовилися від слова "Голландія" для назви держави.

Турція – Туреччина (частина цієї країни таки розташована на Європейському континенті);

Сєвєрна Македонія – Північна Македонія;

Молдавія – Молдова;

Руминія – Румунія.

Шануйте українську мову і не дайте суржику жодного шансу!