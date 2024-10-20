Освіта 24 в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися помилок. Також уточнимо, про які винятки в українському правописі щодо іншомовних слів ви могли не знати.

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Як правильно назвати столицю України

У вісімдесят шостій добірці розкажемо, як правильно українською звучать назви столиць світових країн, а також окремих популярних міст. Але для початку треба пам'ятати про своє.

Кієв – Київ;

Так, пропонуємо раз і назавжди запам'ятати правильну назву столиці рідної країни – Київ. Не варто вживати русифіковану назву – "Кієв".

Зверніть увагу! Так само не пишіть "Kiev". Тим паче, що чимало іноземних компаній свого часу таки навчилися правильно писати назву столиці України англійською мовою – не "Kiev", а "Kyiv".

Детальніше про те, яка була перша столиця Україні і як не потрапити на гачок російської пропаганди, ми розповідали тут.



Як правильно називати столицю України / Depositphotos

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Як правильно українською назвати столиці країн світу

Вєна – Відень;

Мінск – Мінськ;

Каір – Каїр;

Цікаво! Ї у словах іншомовного походження пишемо після літери на позначення голосного – тому Каїр.

Брюсель – Брюссель;

Ліссабон – Лісабон;

Тбіліссі – Тбілісі;

Відповідно до норм українського правопису подвоєння приголосних у власних назвах зберігаємо. Однак "Лісабон" є винятком. В українській мові – на відміну від російської – назву португальської столиці пишемо з одним "с".

За усталеною традицією в деяких власних назвах подвоєння не зберігаємо або зберігаємо частково.

Стоккгольм – Стокгольм;

Потрібно запам'ятати правопис таких слів, у яких к не подвоюється. До них належить і "Стокгольм".

Бухарєст – Бухарест;

Бєрлін – Берлін;

Тірана – Тирана;

Ватікан – Ватикан;



Ватикан, Собор Cвятого Петра / фото Марії Волошин

Цікаво! За традицією у ряді географічних назв після приголосних д, т перед наступним приголосним, крім j, пишемо -и.

Талін – Таллінн;

Подвоєння букв на позначення приголосних переважно зберігаємо у власних назвах та в похідних від них.

Мадрід – Мадрид;

Зверніть увагу! У географічних назвах зі сполученнями -ри- перед приголосним, крім й, пишемо -и: Мадрид, Рига (але Ріо-де-Жанейро);

У деяких власних назвах після приголосних пишемо і: Сідней, Лісабон, а також у похідних від них словах (сіднейський, лісабонський).

Кишинев, Кішиньов – Кишинів;

Рома – Рим;

Оригінал назви італійської столиці у нас не прижився, бо нагадує чоловіче ім'я.

Хельсінкі – Гельсінкі;

Відповідно до правопису слів іншомовного походження, звук h переважно передаємо буквою г. Тому і маємо Гельсінкі.

Афіни і Атени;

А от грецьку столицю на український лад можемо вимовляти і як Афіни, і як Атени.

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Як правильно українською називати популярні міста

Не можемо у цій добірці не згадати і два популярні міста світу – Дубай та Стамбул.

Істанбул – Стамбул;

В українській мові, на відміну від назви в оригіналі, буде "Стамбул".

Дубаї – Дубай;

Зауважимо, що Дубай – це місто в ОАЕ та адміністративний центр однойменного емірату. Тому в називному відмінку буде Дубай, а не Дубаї (бо він один). Слово, до речі, відмінюване.