При цьому ще й несвідомо "підігрувати" пропаганді ворога. Тому Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не спотворити назви міст нашої незламної країни.

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Як правильно називати міста України

У шістдесят восьмій добірці розповімо вам, які помилки ви можете робити, коли розповідаєте про міста України. Також розтлумачимо, чому не варто допускати ті чи ті помилки.

Зауважимо також, що комусь окремі назви можуть здатися дивними чи й навіть смішними. Мовляв, як можна такого не знати. Однак, почувши їх з уст наших громадян, іноді зовсім не до сміху.

Город – місто;

міста-мільйонери – міста-мільйонники.

Для початку радимо вам не плутати город (присадибну ділянку) з містом та не казати міста-мільйонери. Адже міста, у яких проживає понад мільйон осіб, є мільйонниками.

Луцк – Луцьк;

Львов – Львів;

Одесса – Одеса;

Кієв – Київ;

Важливо! Не вживайте русифіковану назву нашої столиці – "Кієв", з якої так раділи вороги зі Сходу. Так само не пишіть "Kiev". Тим паче, що чимало іноземних компаній свого часу таки навчилися правильно писати назву столиці України англійською мовою – не "Kiev", а "Kyiv".

Днєпр – Дніпро;

Хмельницьк – Хмельницький;

Харьков – Харків;

Чєркаси – Черкаси;

Запорож'є – Запоріжжя;

Донєцк – Донецьк.

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Перша столиця України – КИЇВ

Також не піддавайтесь на нерозумні питання щодо "першої столиці України". Зокрема, блогерів, які десь могли "зловити" ноти російської пропаганди і готують для вас правильну відповідь "Харків".

Таким людям варто почитати історію нашої держави (і зрозуміти, що ця історія була не лише у межах Радянського Союзу), зокрема почати з Княжої доби, детально зупинившись на подіях ХХ століття.

Адже ще близько десяти століть тому столицею Руси-України – однієї з найбільших держав Європи в ХІ столітті – був Київ. І столицею Української Народної Республіки 1917 року – у такий непростий у нашій історії час – був Київ. Вже не кажучи про козацькі й інші столиці.



Проголошення Української Народної Республіки на Софійській площі, осінь 1917 рік / фото з енциклопедії

А Харків став столицею окупованої "червоною ордою" України, куди її перенесли більшовики, які, власне, й окупували територію нашої держави. При цьому "загнали" українців у Радянський Союз, морили голодом, ламали розстрілами та застосовували інші види тортур, аби знищити український народ, нашу інтелігенцію та мову. І "найменували" вони Харків "столицею УСРР" 1934 року – власне, після найстрашніших сторінок української історії – Голодомору 1932 – 33 років, у час "Розстріляного відродження" та на тлі інших методів свого кривавого червоного терору "під оплески диктатора Сталіна"…

Тож, коли кажете, що Харків був першою столицею України, – подумайте тричі, якщо ще не почали вчити історію своєї держави у час війни з нащадками більшовиків.

Ми ж у наступній добірці розповімо вам, у яких ще назвах українських міст ви можете робити помилки чи називати їх суржиковими назвами.