Зокрема, причинами є стресові умови через війну в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням Education.ua.

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Де найкраще вивчати психологію

Для вступників 2025 року, які мріють стати психологами, пропонуємо десятку найкращих університетів, де можна здобути вищу цю освіту.

Перелік провідних університетів, відібраних за міжнародним рейтингом EduRank 2024, оцінює дослідження вишів та кількість згадок про них в інших роботах.

Зауважимо, що до десятки потрапили ЗВО, у яких можна вивчати як загальну, так і медичну психологію.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Національний університет "Львівська політехніка". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Харківський національний університет імені Каразіна. Національний медичний університет імені Богомольця. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Національний університет охорони здоров’я України імені Шупика. Львівський національний університет імені Івана Франка. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Раніше ми інформували, скільки коштує рік навчання на психолога у вишах України. Про це читайте за посиланням.