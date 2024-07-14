Ба більше: попит на здобуття вищої освіти серед майбутніх психологів лише зростатиме. Тож гляньмо, скільки їм доведеться віддати грошей за рік навчання у ЗВО України цьогоріч.

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Скільки коштує рік навчання на психолога у 2024 році

Торік цей напрям освіти увійшов у трійку вподобань абітурієнтів. Вони подали 40 390 заяв.

Найбільше заяв надійшло у так виші:

Львівський національний університет імені Івана Франка отримав 1936 заяв від охочих вивчати психологію.

Вартість року навчання для вступників 2024 року становить 39,642 гривні, що на 15% дорожче, ніж торік.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова у Києві (1935 заяв) – 29,4 тисячі гривень (0%);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1603 заяви) – 39,9 тисячі гривень (0%);

Національний університет "Львівська політехніка" (1572 заяви) – 36,8 тисячі гривень (+5,1%);

Київський університет імені Бориса Грінченка (1372 заяви) – 46 тисячі гривень.

Середня вартість в названих університетах становить 38,348 тисячі гривень.

Раніше ми інформували, яка середня ціна на навчання на найбажаніших спеціальностях у 2024 році. Про це читайте за посиланням.