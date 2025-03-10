Серед них – понад 5 тисяч університетів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Які виші представляють Україну у рейтингу
Цьогоріч Україну представила рекордна кількість закладів вищої освіти – 61 університет, що охоплює більшість регіонів країни.
Десятка найкращих українських університетів за рейтингом SCImago IR 2025:
- Сумський державний університет.
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.
- Національний університет "Львівська політехніка".
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".
- Міжрегіональна академія управління персоналом.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
- Державний університет "Житомирська політехніка".
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
- Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського.
Що таке SCImago Institutions Rankings?
SCImago Institutions Rankings (SCImago IR) – це авторитетна міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ, яка з 2009 року аналізує їхню діяльність за трьома ключовими напрямами:
- Дослідницька ефективність (50%).
- Інноваційні розробки (30%).
- Суспільний вплив (20%).
Методологія рейтингу базується на даних наукометричної бази Scopus та інших авторитетних джерел. Оцінювання враховує:
- Вплив наукових публікацій.
- Рівень міжнародного співробітництва.
- Відкритий доступ до досліджень.
- Розвиток патентної діяльності.
- Технологічний внесок і цифрову присутність університету.
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У 2024 році до методики рейтингу додали три нові індикатори, що відображають соціальний вплив закладів вищої освіти:
- Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН – дослідження та освітні ініціативи, спрямовані на глобальний розвиток і розвʼязання актуальних викликів.
- Рівень залучення жінок до дослідницьких процесів – оцінювання гендерного балансу в академічному середовищі.
- Вплив наукових досліджень на державну політику – використання результатів наукової діяльності в ухваленні рішень на національному та міжнародному рівнях.