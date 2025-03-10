Серед них – понад 5 тисяч університетів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Які виші представляють Україну у рейтингу

Цьогоріч Україну представила рекордна кількість закладів вищої освіти – 61 університет, що охоплює більшість регіонів країни.

Десятка найкращих українських університетів за рейтингом SCImago IR 2025:

Сумський державний університет. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Національний університет "Львівська політехніка". Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". Міжрегіональна академія управління персоналом. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Державний університет "Житомирська політехніка". Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського.

Що таке SCImago Institutions Rankings? SCImago Institutions Rankings (SCImago IR) – це авторитетна міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ, яка з 2009 року аналізує їхню діяльність за трьома ключовими напрямами: Дослідницька ефективність (50%).

Інноваційні розробки (30%).

Суспільний вплив (20%).

Методологія рейтингу базується на даних наукометричної бази Scopus та інших авторитетних джерел. Оцінювання враховує:

Вплив наукових публікацій.

Рівень міжнародного співробітництва.

Відкритий доступ до досліджень.

Розвиток патентної діяльності.

Технологічний внесок і цифрову присутність університету.

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У 2024 році до методики рейтингу додали три нові індикатори, що відображають соціальний вплив закладів вищої освіти: