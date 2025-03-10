Среди них – более 5 тысяч университетов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Какие вузы представляют Украину в рейтинге
В этом году Украину представило рекордное количество высших учебных заведений – 61 университет, охватывающий большинство регионов страны.
Десятка лучших украинских университетов по рейтингу SCImago IR 2025:
- Сумской государственный университет.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко.
- Национальный университет "Львовская политехника".
- Национальный технический университет "Днепровская политехника".
- Межрегиональная академия управления персоналом.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
- Государственный университет "Житомирская политехника".
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
- Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского.
Что такое SCImago Institutions Rankings?
SCImago Institutions Rankings (SCImago IR) – это авторитетная международная система оценки научных и академических учреждений, которая с 2009 года анализирует их деятельность по трем ключевым направлениям:
- Исследовательская эффективность (50%).
- Инновационные разработки (30%).
- Общественное влияние (20%).
Методология рейтинга базируется на данных наукометрической базы Scopus и других авторитетных источников. Оценивание учитывает:
- Влияние научных публикаций.
- Уровень международного сотрудничества.
- Открытый доступ к исследованиям.
- Развитие патентной деятельности.
- Технологический вклад и цифровое присутствие университета.
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В 2024 году в методику рейтинга добавили три новых индикатора, отражающие социальное влияние высших учебных заведений:
- Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН – исследования и образовательные инициативы, направленные на глобальное развитие и решение актуальных вызовов.
- Уровень привлечения женщин к исследовательским процессам – оценка гендерного баланса в академической среде.
- Влияние научных исследований на государственную политику – использование результатов научной деятельности в принятии решений на национальном и международном уровнях.