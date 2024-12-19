В частности, причинами являются стрессовые условия из-за войны в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Education.ua.

Смотрите также Три вуза Украины попали в рейтинг лучших ЗВО мира по онлайн-образованию

Где лучше всего изучать психологию

Для поступающих 2025 года, которые мечтают стать психологами, предлагаем десятку лучших университетов, где можно получить высшее это образование.

Перечень ведущих университетов, отобранных по международному рейтингу EduRank 2024, оценивает исследования вузов и количество упоминаний о них в других работах.

Заметим, что в десятку попали ЗВО, в которых можно изучать как общую, так и медицинскую психологию.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Национальный университет "Львовская политехника". Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Харьковский национальный университет имени Каразина. Национальный медицинский университет имени Богомольца. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого. Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика. Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Ранее мы информировали, сколько стоит год обучения на психолога в вузах Украины. Об этом читайте по ссылке.