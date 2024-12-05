Об этом указано у законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", отмечает 24 Канал.

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Надо ли сдавать НМТ для поступления на творческие специальности

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на специальности, предусматривающие проверку творческих или физических способностей поступающего, будут осуществлять по результатам двух экзаменов – творческого конкурса и НМТ.

А при расчете конкурсного балла к баллам за творческий конкурс будут применять весовой коэффициент, который для творческих специальностей значительно выше, чем весовые коэффициенты за все предметы НМТ. Он составляет 0,6.

Для специальности "Физическая культура и спорт" весовой коэффициент творческого конкурса составляет 0,25.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году