Однако после окончания войны в Украине планируют вернуть классическую модель тестирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире телеканала "Киев".

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Когда в Украине вернут ВНО

Вакуленко рассказала, что эта классическая модель тестирования предусматривает, что один предмет поступающий сдает в пределах одного дня оценивания. Как было раньше во время сдачи ВНО.

Мы хотим полноценно дать возможность абитуриенту проявить свои учебные достижения, а нам – лучше оценить поступающего,

– уточнила она.

В то же время руководительница УЦОКО отметила, что вряд ли в Украине вернут бумажное тестирование.

На сегодня, как мы видим, компьютерное оценивание полностью себя оправдывает. Поступающие быстрее получают результаты. Мы так же,

– добавила она.

Вакуленко при этом уточнила, что УЦОКО может обеспечить в рамках компьютерного оценивания те форматы тестов, которые сегодня не реализуют из-за нехватки времени.

Например, открытые задания, написание собственного высказывания и тому подобное. Все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований,

– резюмировала она.

Чем отличается НМТ от ВНО Вакуленко рассказывала, что национальный мультипредметный тест отличается от внешнего независимого оценивания тем, что это компьютерное оценивание по трем предметам, который участник пройдет в течение одного дня и сразу получит результат. ВНО ранее включало полноценные трехчасовые тесты по каждому предмету. НМТ при этом не содержит заданий, которые предусматривают написание, к примеру, эссе.

Как будет происходить НМТ в 2025 году