Однак після закінчення війни в Україні планують повернути класичну модель тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі телеканалу "Київ".

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Вакуленко розповіла, що ця класична модель тестування передбачає, що один предмет вступник складає в межах одного дня оцінювання. Як було раніше під час складання ЗНО.

Ми хочемо повноцінно дати можливість вступникові проявити свої навчальні досягнення, а нам – якнайкраще оцінити вступника,

– уточнила вона.

Водночас очільниця УЦОЯО зазначила, що навряд чи в Україні повернуть паперове тестування.

На сьогодні, як ми бачимо, комп'ютерне оцінювання повністю себе виправдовує. Вступники швидше отримують результати. Ми так само,

– додала вона.

Вакуленко при цьому уточнила, що УЦОЯО може забезпечити у межах комп'ютерного оцінювання ті формати тестів, які на сьогодні не реалізовують з огляду на брак часу.

Наприклад, відкриті завдання, написання власного висловлення тощо. Все це можна зреалізувати у межах комп'ютерних тестувань,

– резюмувала вона.

Чим відрізняється НМТ від ЗНО Вакуленко розповідала, що національний мультипредметний тест відрізняється від зовнішнього незалежного оцінювання тим, що це комп'ютерне оцінювання з трьох предметів, який учасник пройде протягом одного дня та відразу отримає результат. ЗНО раніше включало повноцінні тригодинні тести з кожного предмета. НМТ при цьому не містить завдань, які передбачають написання, до прикладу, есе.

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