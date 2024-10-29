За это сегодня проголосовали нардепы в Верховной Раде. Речь идет о принятом законопроекте №12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", информируют в Минобразования Украины.

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Будет ли ГИА в 2025 году

Так, выпускников учреждений среднего образования освободят в следующем году от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). Поступление в учреждения высшего образования будет происходить по особой процедуре.

Законопроект предусматривает изменения в законы "О высшем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании" и "О полном общем среднем образовании", регулирующие порядок завершения обучения в школах и проведения вступительной кампании.

Ученики, которые в 2025 году завершают полное общее среднее образование, не будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Это решение позволяет сфокусироваться на подготовке к вступительным испытаниям,

– акцентировали в МОН.

Вступительные экзамены в учреждения высшего образования будут проводить в формате национального мультипредметного теста (НМТ) на компьютере.

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